-VALİ YEMLİHALIOĞLU: İSTİFAM SÖZ KONUSU DEĞİL ARTVİN (A.A) - 01.06.2011 - Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Hopa'daki olayların ardından istifasının söz konusu olmadığını bildirdi. Vali Yemlihalıoğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Hopa mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olayların ardından istifa ettiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''İstifam söz konusu değil'' dedi. Artvin Emniyet Müdürlüğünde değişiklik yaşandığını ifade eden Vali Yemlihalıoğlu, ''Emniyet Müdürümüz Muhsin Armağan'ın soruşturmanın selameti açısından görev değişikliğinin uygun olacağını belirtmesi üzerine bu göreve Hüsrev Salmaner atandı. Armağan ise merkezde görevlendirildi. Tabi bu geçici bir görevlendirme'' diye konuştu.