Vali Yavuz'un çocuklar için projesi Türkiye'de örnek olacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz, kentte suça meyilli risk grubunda bulunan çocuklara yönelik özel olarak hazırladığı \'Risk Altındaki Çocukların Tespiti ve Alınacak Tedbirler Projesi\'nin Türkiye\'de örnek olacağını belirtti. Vali Yavuz, proje ile Ordu\'nun risk haritasını çıkardıklarını belirterek, \"Çalışmamız, çocukları bağımlılık yaratacak maddelerle hiçbir şekilde tanıştırmamak, mümkünse bunu engellemek olacak\" dedi.

​Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından, il genelinde çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve suça meyilli risk grubunda bulunan çocukların tespit edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim destekli, \'Risk Altındaki Çocukların Tespiti ve Alınacak Tedbirler Projesi\' hazırlandı. Türkiye\'de ilk kez kapsamlı bir şekilde Ordu\'da uygulanacak olan projenin, hem Türkiye\'de örnek olması, hem de diğer illerde yaygınlaşması hedefleniyor.

Proje ile kentteki çocukları özellikle bağımlılık ve her türlü olumsuz davranışlardan uzak tutmak için risk haritası ortaya çıkarıldığını, projenin de Türkiye\'de örnek bir proje olduğunu belirten Vali Yavuz, \"Her türlü risk grubunda bulunan çocuklara yönelik sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif projelerle yanlarında olacağız. Valilik olarak bizim çalışmamız; insanları bağımlılık yaratacak maddelerle hiçbir şekilde tanıştırmamak, mümkünse bunu engellemek olacaktır. Bununla ilgili olarak şu anda risk haritamız ortaya çıktı. Bunları uygulamayı hedefliyoruz\" dedi.

OKUL ÇEVRELERİNDEKİ TEDBİRLERİNDE PROJEYE KATKISI BÜYÜK

İl genelinde polis, sorumluluk bölgesindeki 238 okulun tamamında Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlisinin bulunduğunu, 68 resmi ve sivil ekip tarafından okul çevrelerinin de sıklıkla kontrol edilerek, okulları güvenli bir şekilde giriş ve çıkışların sağlandığını, yapılan bu çalışmanın da hazırladıkları risk projesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Yavuz, \"Geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı bizlerden çalan zehir tacirleriyle amansız mücadelemizi de sürdürüyoruz. Geleceğimizi çalan bu alçakların, ellerinin, kollarının kırılması, hukuken gerekli tedbirlerin alınması, devlet olarak en büyük vazifemiz. Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan kişilerin, okul çevresinde dolaşmasını engelleyen çalışmalarımız var. Bunu önlemeye yönelik Valiliğimizin hazırladığı ve yayınladığı bir idari yaptırım kararı da bulunuyor. Öğrencilerimizi dış faktörlerden korumak için aldığımız tedbirlerin, etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışıyoruz. Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz de söz konusu değil\" diye konuştu.

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