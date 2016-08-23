Vali yardımcısından 'FETÖ'den gözaltındaki hâkime evlilik teklifi iddiasına 'Erdoğan'lı savunma

Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir, darbe girişimiyle ilgili 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan Hâkim Fatma Çimen’e, evlilik teklifi yaptığına dair iddilara yanıt verdi. Demir "Ben evlilik teklif etmedim. Kaldı ki edebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız 'evlenin' demiyor mu?" dedi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir’in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Hâkim Fatma Çimen'e gözaltındaki onlarca kişinin önünde evlilik teklif ettiği iddia edilmişti.

Çimen’in Vali Yardımcısı Demir’in avukatı aracılığıyla yapılan teklifi reddettiği bunun üzerine de tutanak tutularak yüzüğün avukata teslim edildiği haberleştirilmiş, haberde Demir’in daha önce de kentte görevli kamu memurlarına da benzer evlilik tekliflerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

"İddialar yalan ama..."

Sözcü gazetesinden Edda Sönmez'in haberine göre, Vali Yardımcısı Mehmet Demir hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Hakim Fatma Çimen ile hemşeri olduğunu ve yaklaşık 3 aydır görüştüğünü belirten Demir “Kendisiyle görüşüyordum. Babasını da tanırım. Ancak gözaltında evlenme teklifi yaptığım yönündeki iddialar tamamıyla gerçek dışı. Hem evlenme teklifi yapmak suç değil. Ne var bunda evlenme teklifi yapmış da olabilirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız evlenmeyi öğütlemiyor mu? Ben de Allah rızası için evlenmek istiyorum. Ama bu haber tamamen beni ve devleti yıpratmayı amaçlayan çevreler tarafından ortaya atılan bir iddia. Ben kentin emniyetinden sorumlu vali yardımcısıyım. Haber maksatlı olarak karalama amaçlı” dedi.

"Görüştüğümüz biliyorlardı"

İddiaların ‘bu şekilde ortaya atılmasına’ gerekçe olarak Hakim Çimen ile görüştüğünün herkes tarafından bilinmesini gösteren Demir “Hakime hanım gözaltına alınanca hemen böyle bir iddia ortaya atmışlar. Zaten bu habere ilişkin gereken yasal işlemi başlattım” diye konuştu.