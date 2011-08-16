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Vali yardımcısı mayından son anda kurtuldu HAKKARİ (A.A)

16 Ağustos 2011 16:28

-Vali yardımcısı mayından son anda kurtuldu HAKKARİ (A.A) - 16.08.2011 - Terör örgütü üyelerince Hakkari-Çukurca karayoluna döşenen mayın, Vali Yardımcısı Edip Çakıcı'nın geçişinden kısa süre sonra patladı. Vali Yardımcısı Edip Çakıcı, patlamanın makam aracıyla Hakkari'den Çukurca'ya gittiği sırada meydana geldiğini ifade ederek, ''30 metre geçtikten sonra patlama oldu. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadı'' dedi.  Çakıcı, makam aracının arkasında özel harekata ait zırhlı aracın da bulunduğunu, bu araçta da hasar bulunmadığını belirtti.  Çukurca'da bulunan Çakıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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