Vali yardımcısı makamında intihara kalkıştı

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu, makam odasında tabancayla başına ateş açarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Kurtoğlu, hastanede tedaviye alındı.

DHA'dan Mücahit Yolcu'nun haberine göre, olay, saat 13.40 sıralarında Trabzon Bulvarı üzerindeki Kahramanmaraş Valiliği'nde meydana geldi. Çadır kentten de sorumlu olan Vali Yardımcısı 48 yaşındaki Ferhat Kurtoğlu, makam odasında tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Kurtoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Kurtoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olay yeri inceleme ekipleri Kahramanmaraş Valiliği'ne gelerek olayın geçtiği odada inceleme başlattı.