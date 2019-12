-VALİ YARDIMCILARINA AB BRİFİNGİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır ile birlikte 81 ilin AB'den sorumlu vali yardımcıları ve AB birimleri temsilcileri ile Ankara'da buluşacağı bildirildi. AB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi'nde geride bırakılan bir yıllık sürecin değerlendirileceği 23 Şubat 2011 tarihli toplantıda, AB Genel Sekreterliği tarafından 2011 yılında başlatılan ''İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı'' da tanıtılacak. Açıklamaya göre, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen Valiler Toplantısı'na katılan Bağış, son bir yılın çalışmalarını ve başarı öykülerini valilerle birlikte gözden geçirerek, ileriye yönelik değerlendirmelerini dinlemişti. Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi: ''23 Şubat 2011 tarihinde TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan bu toplantıdan sonra, İl AB Daimi Temas Noktası vali yardımcılarımıza yönelik olarak Hollanda Maastricht'te düzenlenmiş ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek 'AB Kurumları ve Politikaları' konulu eğitimler vesilesiyle ve Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen ABGS uzman yardımcılarına yönelik 'How to Work with Brussels' eğitiminin sona ermesi sebebiyle Hollanda Büyükelçisi Sayın Jan-Paul Dirkse tarafından Hollanda Büyükelçilik Rezidansı'nda saat 16.30'da bir resepsiyon düzenlenecek. Bu resepsiyon Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi, İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin işbirliğiyle geçen yıl ocak ayında başlatılmıştı. 81 ilde bu projenin gereği görevlendirilen İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları bir yılı tamamlarken geride bir başarı öyküsü bıraktılar. İllerimizde ayrıca AB çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve İl AB Daimi Temas Noktalarına destek vermek üzere, AB konularında fikir alış verişlerinin yapıldığı bir forum olarak çalışacak Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları (AB UDYK) oluşturuldu. 2010 yılı içerisinde 165 AB UDYK Toplantısı gerçekleştirildi.'' AB Genel Sekreterliği kapsamında yürütülecek İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programının temel amacının, valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ABGS'nin yerelde gerçekleştirmek istediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.