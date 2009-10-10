‘Vali vatandaşın işini görüyor!’

Müjde Ar, Önder Açıkbaş’la NTV’de sunduğu “Güzel Haberler” programında yine gündeme dair esprili yorumlarıyla seyircileri gülme krizine soktu.



“Erzurum Valisi’ne fuhuş baskını” başlıklı haberi yorumlayan Ar’ın, “Bunda bir kötülük yok. Vali vatandaşın işini dışarıda da görüyor. Dosyalara bakıyorlardı. Sonra dosyalar karışmıştır falan. En ilginci de ‘Pinpon oynuyordum’ demiş. Toplar nerede? Hangi toplar?” sözleri konukları güldürdü. ‘Altın Portakal’ın simgesi Çıplak Venüs’ü ateşe verdiler’ haberine de yorum yapan Ar, “Bu heykeli kim yaktıysa, yakmış artık. Bunun peşine düşmeyelim. Kalan heykelleri gerçek bir heykelsever olan Melih Gökçek’e gönderelim. Kalanların icabına da o baksın. Ankara’nın çukurlarını doldursun. Sever kendisi öyle açık saçık oldu mu” diye konuştu.



Venüs heykeli yıkılınca...



'O heykelleri Gökçek'e gönderelim!'



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olan Venüs heykellerinden birinin yakılmasını yorumlayan Müjde Ar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e gönderme yaptı.



Gökçek'in bir dönem tartışmalara neden olan "Böyle sanatın içine tükürürüm" açıklamasına göndermede bulunan Müjde Ar, kalan diğer Venüs heykellerini Melih Gökçek'e verme tavsiyesinde bulundu.



Ar, "Ben diyorum ki, bu heykeli kim yaktıysa yakmış artık. Bunun peşine düşmeyelim. Kalan heykelleri gerçek bir heykel sever olan Melih Gökçek'e gönderelim. Kalanların icabına da o baksın. Ankara'nın çukurlarını doldursun! ... Ne lüzumu var şimdi değil mi? Sever kendisi hele öyle açık saçık oldu mu! Tehlikeli, hiç yapmamak lazım" şeklinde konuştu.



Heykeli yakan kişilerle ilgili olarak olayın sosyolojik bir yanı olduğunu söyleyen ve derin bir konu olduğu için ekranda uzun uzun açıklama gereğini duymayan Müjde Ar, "Ben bu heykel düşmanlığının çok da vahim olduğunu düşünmüyorum. Sadece senede 2-3 defa aşağı indiriyorlar... Artık doğru adrese göndermek lazım heykelleri" dedi.



