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Vali Türker: Taciz ateşinde ölen ve yaralanan olmadı ÇUKURCA (A.A)

19 Eylül 2011 22:50

-Vali Türker: Taciz ateşinde ölen ve yaralanan olmadı ÇUKURCA (A.A) - 19.09.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırındaki askeri üs bölgeye teröristlerce taciz ateşi düzenlendi. Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ilçesi Irak sınır Gazitepe askeri üst bölgesine akşam saatlerinde, bir grup terörist tarafından havan mermileri ile taciz ateşinin düzenlendiğini bildirdi. Türker, ''Teröristlerce açılan taciz ateşinde ölen ve yaralanan olmadı. Ateşin geldiği bölgeye ilçedeki birliklerimiz tarafından top atışları ile karşılık verildi'' dedi.

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