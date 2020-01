-Vali Toprak: Örgüt sona geldiğini görüyor DİYARBAKIR (A.A) - 27.12.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ''Vatandaşımıza zulmeden, ekmeğine, ailesine, tüm geleceğine kasteden bu örgüt, işin doğrusu sona geldiğini görüyor ve o nedenledir ki bu gibi eylemlere yeltenmeye çalışıyor'' dedi. Bismil'deki hain saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesine gelen Toprak, yetkililerden bilgi aldı. Toprak, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıda yaralanan polis memurlarından birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi. ''Gelecekten ümidini kesmiş bir kısım kişilerin terör örgütünün birtakım komplolarıyla milletimizi kaosa sürüklemek adına ve kendi çıkarlarını gerçekleştirmek adına yaptıkları bu yolun asla sonu yok'' diye konuşan Toprak, sonlarının geldiğini gördükleri için kent merkezlerinde menfur saldırılara girişmek noktasına geldiklerini belirtti. Toprak, ''dikkatli, sabırlı, metanetli ama kararlı bir şekilde olayların üstüne, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gidileceğini'' ifade ederek şöyle konuştu: ''Son zamanlarda yapılan operasyonlar sonrasında vatandaşlarımızın büyük ölçüde rahatladığını, üzerlerindeki baskının kalktığını ve bu konuda bizlere, güvenlik birimlerimize gelen katkı, ihbar telefonlarının arttığını ifade etmek istiyorum. Terör örgütünün hangi şartlarda ve kime hizmet ettiği bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu olay da gösteriyor ki; örgütün gelmiş olduğu noktadaki hal, hareket ve tavırlarının kime yönelik olduğu artık vatandaşlarımızca açık ve net bir şekilde görülüyor. Bu konuda daha kararlı, daha güçlü bir şekilde insanlarımıza musallat olmuş bu şer şebekesini ortadan kaldırmak için koordinasyon içerisinde, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve sükunu açısından bize yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü bu olay da gösteriyor ki; bu olaylar hakikaten hiçbir şekilde bir hasım tanımadan, milletimizin bizzatihi kendisine yönelmiş olan saldırılardır. Bakınız bir polis memurumuz yaralandı, bir polisimiz de şehit oldu. Şehidimizin 2 çocuğu var. Evlatları yetim kaldı. Bu gibi olaylar bizi biraz daha pekiştiriyor. Milletimizin arasındaki bağları daha da güçlendiriyor. Bu gibi olaylar aslında terör örgütünün kime hizmet ettiğini daha açık ve net bir şekilde vatandaşlarımıza gösteriyor. Onun için vatandaşlarımızın bu gibi olaylardan ders çıkarması gerekiyor. Biz vatandaşımızın içindeyiz. Vatandaşımızla birlikteyiz. Köylere, ilçelere, kahvehanelere gidiyoruz. vatandaşlarımız bize bazen örgütün baskısından tabii çok rahat bir şekilde kendi içlerini açamıyorlar. Ama daha rahat açmaya başladılar. Bize, devletimize, devletin güvenlik görevlilerine bu konuda mücadele eden herkese içtenlikle teşekkür ettiklerini ifade etmeliyim.'' ''Vatandaşımız huzuru ve sükunu ister halde hareket ediyor'' Her türlü güven ortamının sağlanmasına, ortamın iyileşmesine, bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen, terör örgütünün menfur saldırılarına ivme kazandırmaya gayret göstermesinin, vatandaşlar arasındaki korkuyu ve zulmü artırmaktan başka bir amaç taşımayacağını ifade eden Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hangi örgüt ki; kendi vatandaşına zulmeder, kendi vatandaşının parasını gasbeder, kendi vatandaşının ailesine kasteder, kendi vatandaşının ailesine maalesef çok mahrem konularda birtakım çalışmalar yapar? Hangi noktada bir örgüt ki; kendi vatandaşının yolunu keser, vatandaşını sıkıntıya sokar? Bu vatandaşlarımız tarafından daha iyi algılanır hale gelmiştir. Aslında istismar ettiği alanların her birinin ortadan kalktığını vatandaşımız daha iyi algılayabiliyor. Çünkü birkaç aydan beri daha net bir şekilde görünüyor ki vatandaşlarımız huzuru, sükunu ister halde hareket ediyorlar. Devletimiz, tüm güvenlik birimlerimiz, vatandaşlarımız bu konuda güzel sonuçlar almaya başlayınca terör örgütü mensupları ve onların sivil görünümlü destekçileri, işbirlikçileri, terör faaliyetlerinin sonuna yaklaşıldığını görüyorlar. Çünkü adeta bu işlemleri yapanlar ve onlardan menfaat sağlayanlar, bu menfaatlerinin sona ereceğini görüyorlar. Gördükleri için son bir hamle daha terör örgütüne ve terör örgütünün eylemlerini, şiddetini ve zulmünü tırmandırabiliyorlar.'' ''Yolun sonu görülüyor'' Toprak, son dönemde önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini, yapılan tüm başarılı operasyonlarda terör örgütünü yöneten ve onları vatandaşların üzerine salan sözde yöneticilerinin de bir bir etkisiz hale getirildiğini söyledi. ''Vatandaşımıza zulmeden, ekmeğine, ailesine, tüm geleceğine kasteden bu örgüt, işin doğrusu sona geldiğini görüyor ve o nedenledir ki bu gibi eylemlere yeltenmeye çalışıyor'' diyen Toprak, şunları kaydetti: ''Bakınız son operasyonlarda terör örgütünün sözde üst düzey bölge sorumluları, yardımcıları bir bir o terörizm faaliyetinin sonucunun olmadığını, bir yere gidemediğini görüyorlar. Çünkü bir bir etkisiz hale getiriliyorlar. Bizim Görese Dağı'nda yapmış olduğumuz operasyonda da ana karargahı etkisiz hale getirmiştik. Son olarak Görese dağındaki operasyondan kaçarak Bingöl'de yakalanan 2 terörist, burada da terörizm faaliyetine karışmalarından dolayı adli makamlarca Diyarbakır'a gönderildiler. Sorgulamaları yapıldı. Anlaşılıyor ki; hem Görese Dağı'nda bilgisayar, dokümanlar, diğer malzemeler, günlükler, notlar ve terör örgütünü dijital kaynakları da dahil olmak üzere 'andok' denilen ana telsizin de ele geçtiğini ifade ediyoruz. Görese Dağı'ndaki operasyonda 'Amed eyaleti' gibi sözde bir yapının bölge sorumlusu, komutanı, yöneticisi ve onun yardımcısının da etkisiz hale getirildiğini düşünüyor, değerlendiriyoruz. Esas endişeleri ve korkuları da budur. Çünkü bunları ayakta tutan, şiddetin ve korku salmanın sonunun geldiğini de görüyorlar. Onun için biraz daha bu noktada belki istismar ve zulüm etmeye devam ediyorlar. Yolun sonu görülüyor. Bırakmadan, esnemeden terör örgütüne karşı her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızı da günden güne daha da rahatlatmış olacağız.''