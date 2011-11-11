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Vali Topaca: ''Yolcular sağlıklı'' KOCAELİ (A.A)

11 Kasım 2011 23:31

-Vali Topaca: ''Yolcular sağlıklı'' KOCAELİ (A.A) - 11.11.2011 - Kocaeli Valisi Ercan Topaca, kaçırılan deniz otobüsündeki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Topaca, şu anda kendilerinin de çok bir bilgileri olmadığını, geminin seyir halinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Ayrıntılı bilgi ilerleyen saatlerde gelirse açıklayacağız, ama saat 18.00 civarında olmuş ve şu anda seyir halinde, İstanbul açıklarında devem ediyor. Muhtemelen basit bir olay da olabilir. Bir kişi, gemi içerisindeki kişi.. İleri ki saatlerde ekstra bir bilgi gelirse sizinle paylaşacağım, takip ediyoruz. Yolcular sağlıklı herhangi bir sorun yok. Arkadaşlarımızın bir sıkıntısı yok. Yolcu sayısı 17 kişi, 4 mürettebat var. Bu kişi de dahil olmak üzere. Bir kişi bu eylemi yapan. Kişi ile herhangi bir irtibat yok. Herhangi bir talebi yok. Konuyu takip ediyoruz.'' 

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