-Vali Sodan: Genç kız ailesine teslim edilmedi ADIYAMAN (A.A) - 28.12.2011 - Adıyaman Valiliği, Kahta ilçesinde kardeşleri tarafından bıçakla öldürülen genç kızın, ''polis tarafından ailesine değil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildiğini, buradan evine dönen genç kızın, anne ve babası tarafından zorla alıkonulduğunu'' bildirdi. Adıyaman Valisi Ramazan Sodan imzalı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''İlimiz Kahta ilçesinde kardeşleri tarafından bıçaklanan Hacer A. (21) ile ilgili olarak, 16.09.2011 tarihinde Üzeyir A. (23) polis merkezimize gelerek kız kardeşi olan Hacer A'nın kaybolduğunu beyanla arama kaydına alınmış, kayıp Hacer A. 17.09.2011 tarihinde Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunarak yapılan işlemin ardından Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Hacer A. 28.12.2011 günü polis merkezimize gelerek babası Osman A. ve annesi Makbule A. tarafından zorla evde alıkonulduğunu, darbedildiğini, dışarı çıkması halinde ölümle tehdit edildiğini, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmek istemediğini, evde bulunan eşyalarını almak istediğini beyan ederek davacı ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Olay nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirilmiş bilgi ve talimatları doğrultusunda mağdur Hacer A. ile birlikte 7425 kod nolu ekip otosu içerisinde 3 görevli refakatinde ikametlerine eşyaları alınmak üzere gidilmiş, ikamette eşyalarını aldığı sırada çıkan kargaşadan faydalanan kardeşleri Üzeyir A. (23) ile Mehmet A. (16) tarafından bıçakla yaralamış, her iki şüpheli görevlilerce etkisiz hale getirilerek suç aleti olan iki adet bıçak ile birlikte yakalanmıştır. Yaralı Hacer A. olay yerine gönderilen ambulansla gerekli tedavisi için Kahta Devlet Hastanesine götürülmüş ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanmış olup, konu Valiliğimizce de yakından takip edilmektedir.''