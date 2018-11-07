Vali, sıraya girip yemeğini aldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dün göreve başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti ve sıraya girerek aldığı yemeğini, personeller ile bir arada yedi.

Son kararname ile Sivas\'tan Gaziantep\'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti. Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.

Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; \"Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep’te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız\" notuyla paylaştı.

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