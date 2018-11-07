T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali, sıraya girip yemeğini aldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dün göreve başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti ve sıraya girerek aldığı yemeğini, personeller ile bir arada yedi

07 Kasım 2018 18:08

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dün göreve başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti ve sıraya girerek aldığı yemeğini, personeller ile bir arada yedi.
Son kararname ile Sivas\'tan Gaziantep\'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti. Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.
Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; \"Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep’te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız\" notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPVali Davut GülSonSivas GaziantepMakamındaVali GülBuradakiKendisineGaziantepteFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24