Vali Şahin: 19 Mayıs gösterileri kaldırılsın

T24 - Yalova Valisi Dursun Ali Şahin 19 Mayıs törenlerinde yapılan gösterilerin kaldırılmasını önerdi ve “Bu dönemler artık geçti. Çocukları robot gibi kullanmak hoş değil. Bunlar Doğu Bloku’ndan ithal edilen şeyler” dedi







Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda tartışmalı bir öneride bulundu.



İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği ve 81 ilin valisinin katıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, 19 Mayıs törenlerinde öğrencilerin karton kullanarak yaptıkları gösteriler ile kentlerin yerel kurtuluş günü törenlerinin kaldırılmasını teklif etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Vali Şahin, “Bu dönemler artık geçti. Çocuklar robot gibi kullanılıyor. Doğu blokundan ithal edilen şeylerdir” dedi.





Atalay sadece dinledi



İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın başkanlığında dün gerçekleştirilen valiler toplantısının basına kapalı bölümünde ilginç değerlendirmeler ve tartışmalar yaşandı. Atalay’ın baştan sona katıldığı toplantıda söz alan Yalova Valisi Şahin, ilginç bir teklif ortaya attı. Şahin, 19 Mayıs törenlerinde öğrencilerin tribünlerde karton kullanarak yaptıkları gösteriler ile kentlerde gerçekleştirilen yerel kurtuluş günü törenlerinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Salonda yer alan bazı valilerin bu teklife güldüğü, Atalay’ın ise sessiz kaldığı öğrenildi.



Toplantıda ele alınan bir başka konu ise özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yasadışı olmasına karşın kullanılmaya başlanan “iki dil” uygulaması oldu. Atalay’ın bu konuda sessiz kalarak tartışmayı izlediği kaydedildi. Atalay’ın, toplantının basına kapalı bölümünde yaptığı konuşmada ise üniversitelerde yaşanan olaylar nedeniyle valileri uyardığı belirtildi.



Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından KÖYDES projelerinde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerin banka hesaplarında tutulmaması, gerekli projelerin yürürlüğe konularak ödeneklerin kullanılması talimatı da verildi. Talimatın, genel seçim sürecinde verilmesi dikkati çekti.

Valiler toplantısındaki teklifle ilgili Milliyet’in sorularını yanıtlayan Şahin, “19 Mayıs törenlerinde tablolarla yapılan gösteriler var. İşte bayrak çıkıyor, sözler, yazılar çıkıyor. Bu dönemler geçti. Çocukları robot gibi kullanmak hoş değil. İnsanların beyinlerinde güzel şeyler oluşturmak gerekli. Zarfın içi önemli, beyin önemli” dedi. Şahin, Milliyet’in “Sizin bu konuda alternatif projeniz var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yeni şeyler denenebilir. 15 yıldır yapılan uygulamayı kaldırmanın zamanı geldi. Doğu Bloku’ndan ithal edilen şeylerdir. 19 Mayıs’ı nev’i şahsına münhasıran kutlamak gerekir. Spor hareketleri güzel.”





'Düşmanı yatırıp süngülüyoruz'



19 Mayıs törenlerinde öğrencilerin kartonla yaptıkları tabloların genellikle Türk bayrağı ile Atatürk’ün sözlerinden oluştuğunun hatırlatılması üzerine Şahin, “Bu bir fikir olarak ileri sürüldü. Düşünülebilir” karşılığını verdi. Şahin, illerdeki yerel kurtuluş günlerinin kaldırılması görüşünü de savunurken, “Komşu ülkelerle sıfır sorun diyoruz, ama ilkokul çocuklarının önünde düşmanı yatırıp süngülüyoruz. Bunlar birbirine tezat şeylerdir. Zaman israfıdır. Ayrıca, kurtuluş günleri olmayan kentler kurtuluş günü düzenliyor” dedi. Şahin, teklifinin toplatıya katılan bakanlık bürokratlarınca not alındığını söyledi.