Vali Orhan Çiftçi hakkında kadına şiddet davası açıldı

Kırklareli Valisi olarak görev yaptıktan sonra merkeze çekilen Orhan Çiftçi hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘2020-35’ dosya no’su ile iki gün önce (10 Şubat) dava açıldı. Orhan Çiftçi ve dört arkadaşının ormanlık alana kaçırıp şiddet uyguladığı Meltem Özkalfa davanın açılması için 3,5 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu. Orhan Çiftçi ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret’ suçlarından yargılanacak.

Bursa Mudanya Belediyesi’nde çalışan Meltem Özkalfa, 8 Mayıs 2017’de savcılığa başvurarak dönemin Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi ile dört kişinin kendisini kaçırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Özkalfa’nın iddiasına göre Orhan Çiftçi ile 2014’ten 2017’ye kadar ilişkisi olmuştu. Evli olan Orhan Çiftçi daha sonra İstanbul’da bir ilçeye kaymakam olarak atanmıştı.

Meltem Özkalfa, İstanbul’a atanan Çiftçi’nin yanına gelmesi isteğini kabul etmemiş ve ayrılmak istemişti. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma giderek büyümüştü. Son olarak Orhan Çiftçi Meltem Özkalfa ile Mudanya’da bir AVM’nin bahçesinde buluşmuştu. Bu buluşmada Özkalfa dört kişi tarafından içinde Çiftçi’nin olduğu bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Savcılık aşamasında bu kaçırılma anının görüntüleri ve tanıkları da ortaya çıkmıştı. Meltem Özkalfa olayla ilgili darp raporu almış ormanda dövüldüğünü, Çiftçi’nin ayaklarının altını öpmeye zorlandığını anlatmıştı. Açılan soruşturmada Çiftçi’nin yanında olduğu belirlenen kişilerden Erdal Avcıl gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Üç ay hapis yattıktan sonra bırakılan Avcıl ve yanındaki üç kişi hakkında hakkında açılan dava devam ediyor.

Vali Çiftçi görüntülere sessiz kalmıştı

Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Mart 2018 tarihinde verdiği koruma kararıyla o dönem Kırklareli Valisi olan Orhan Çiftçi’nin, Meltem Özkalfa’ya yaklaşmasını 6 ay süreyle yasaklamıştı.

İddiaların kamuoyuna yansıması üzerine basın toplantısı düzenleyen Çiftçi, suçlamaları reddetmiş, Özkalfa ile olan ilişkisini yalanlamış ve Özkalfa’nın kendisinden bir konuda yardım istediğini, kendisi yardım etmeyince de iftiraya uğradığını ileri sürmüştü.

Ancak Vali Çiftçi, Meltem Özkalfa’nın kaçırılma anına ait, kendisinin de yer aldığı kamera görüntüleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Bakanlık yargılama iznini 3,5 yıl sonra verdi

Aradan geçen 3,5 yılın sonunda İçişleri Bakanlığı, Orhan Çiftçi hakkında yargılama izni verdi.

GazeteDuvar'a konuşan Meltem Özkalfa, aradan geçen süre boyunca davadan vazgeçmesi için çeşitli baskılar gördüğünü söyledi. “Bana bu şiddeti yaşatanların cezalandırılmasını istiyorum” diyen Özkalfa, son olarak CİMER’e "Orhan Çiftçi’nin ağabeyi YSK üyesi olduğu için mi yargılama izni verilmiyor" diye yazdığını ve verdiği sayısız dilekçe sayesinde davanın açıldığını söyledi.

İki suçtan dava açıldı; iki suçlamadan davaya gerek görülmedi

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Orhan Çiftçi hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret' suçundan ceza istendi. İddianamede Orhan Çiftçi’nin yanında bulunan Davut Aksu, Osman Kaymak, Funda Sesli ve Erdal Avcıl adlı kişilerle birlikte Bursa Mudanya’da bulunan Migros marketin önünde Meltem Özkalfa ile buluştukları yer aldı.

Savcı Ekrem Aydıner’in hazırladığı iddianamede Orhan Çiftçi’nin Meltek Özkalfa’dan ayrılmak istediği ancak bunu kabul etmeyen Meltem Özkalfa’nın kendisini telefonla sürekli aradığı ileri sürüldü. Burada çıkan tartışmada Meltem Özkalfa’nın araca doğru taş attığı daha sonra Özkalfa’nın Funda Sesli ve Erdal Avcıl’ın bulunduğu araca bindirildiği ifade edildi. Mudanya’ya yakın Balat mahallesine götürülen Özkalfa’nın burada Orhan Çiftçi’nin de aralarında olduğu sanıklar tarafından darp edildiği iddianamede yer aldı. Orhan Çiftçi’nin yargılanacağı maddeler 7 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Savcılık, ‘basit yaralama ve tehdit’ suçlarından ise kovuşturmaya gerek görmedi.