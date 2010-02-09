Vali o öğrenciyi kabul etti

T24 - Bursa Orhangazi ilçesinde eğitim gördükleri ilköğretim okulunda arkadaşlarıyla olan diyaloglarını içeren video görüntüleri internetteki paylaşım sitelerinde çıktıktan sonra haber olan iki öğrenciyi kabul etti. Vali Harput, bir şov programında kendisi hakkında "Kalıbına tükürdüğüm Vali izin vermedi" sözlerini söyleyen küçük Havva'yı makamında kabul etti. Bu sözlerden gocunmayan, büyüklük örneği ve örnek bir davranış sergileyen valinin bu tutumu takdire değer bulundu.





FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ:





Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde Atatürk İlköğretim Okulu 3/F sınıfı öğrencileri, sınıf başkanı Havva Mutlu ile başkan yardımcısı Gizem Bera Yüksel, Beyaz Show'daki sözlerinden dolayı Bursa Valisi Şahabettin Harput'tan özür diledi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Harput, “Siz üniversiteyi bitirinceye kadar arkanızda vali amcanızın desteği devam edecek. Hep çalışacaksınız, hep daha başarılı olacaksınız, hem ailenize anne ve babanıza hem memleketinize hem de insanlığa çok faydalı birer insan olacaksınız” dedi, öğrencilere Bursa'yı tanıtan birer kitap hediye etti.

Orhangazi İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu 3/F sınıfı öğrencileri Havva Mutlu ve Gizem Bera Yüksel'in yarıyıl tatili öncesi karne günü hatıra amacıyla sınıf öğretmeni Cemal Aykaç tarafından çekilen görüntüleri, internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlandıktan sonra izlenme rekorları kırmıştı. Televizyonda da yayınlanan görüntülerin ardından öğrenciler Beyaz Show'a konuk olmuştu. Öğretmenin programa katılmasına izin vermeyen Vali'ye ve diğer yetkililere kızan Gizem Bera Yüksel, canlı yayında aniden “Onların kalıplarına tüküreyim” demişti.

Orhangazi'de dün okula başlayan Gizem Bera Yüksel, annesi Ayla ve babası Salih Yüksel, Havva ve babası Fatih Mutlu bugün, Orhangazi Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Damar'ı ziyaret ettikten sonra Bursa'ya gelerek Vali Şahabettin Harput ile görüştü. Öğrenciler elini öperek özür diledikleri Vali Harput'a çiçek ve tablo hediye etti. Vali Harput, 2 öğrenciye, “Sizi televizyonda izledim ve çok beğendim. İkinizi de o kadar pratik zekalı, kabiliyetli ve o kadar başarılı gördüm ki ‘Bu çocuklar geleceğin çok büyük insanları olacak’ dedim” dedi. Vali Harput'un “Gelecekte ne olmak istiyorsunuz?” yönündeki sorusu üzerine önce “Ülkemize faydalı bir meslek sahibi olmak istiyoruz” diyen öğrencilerden Havva Mutlu, daha sonra “Bilim adamı”, Gizem Yüksel ise “Polis” yanıtını verdi. Vali Harput, daha sonra şunları kaydetti:

“Öğretmenlerinizle de konuştum. Derslerinizin çok iyi olduğunu söylediler. Sınıfta da çok uyumlu çocuklarmışsınız. Öğretmenleriniz, terbiyeli, uyumlu, çalışkan, başarılı, arkadaşlarıyla iyi geçinen, saygılı çocuklar olduğunuzu söyledi. Ben çok sevindim ve ikinizi tanımak istedim. Sizi yakından tanıma fırsatı buldum. Bundan sonra okuma noktasında her türlü sıkıntınızın çözümü için arkanızda ben bulunacağım. Bunun manası ne? Bunun manası ‘çok çalışacağım, üniversiteyi bitireceğim ve çok büyük insan olacağım, sıkıştığım zaman vali amcama gideceğim’ diyeceksiniz. Bunu aklından çıkarmayacaksın. Böylece inşallah siz üniversiteyi bitirinceye kadar arkanızda vali amcanızın desteği devam edecek. Siz hep önünüze bakacaksınız, hep çalışacaksınız, hep daha başarılı olacaksınız, hem ailenize anne ve babanıza hem memleketinize hem de insanlığa çok faydalı birer insan olacaksınız.”

Vali Harput kendisini ziyaret eden öğrencilere Bursa'yı tanıtan birer kitap hediye ederken ailelerine ise başarılı çocuk yetiştirdikleri için teşekkür etti.