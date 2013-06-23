Vali Mutlu'dan müdahale açıklaması: Olay karanfil bırakmanın ötesine geçti

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine Taksim Meydanı'nda toplanan grupların dağıtılmasına ilişkin, "Olayın karanfil bırakmanın ötesinde kamu düzenini bozacak noktaya gelmesi, Taksim'de akmakta olan rutin trafiğin bir saate yakın engellenmesi dolayısıyla bu şekilde uygun müdahale yapılmıştır" dedi.

Mutlu, Taksim Dayanışması'nın saat 19.00'da Gezi Parkı'na karanfil bırakma ve anma amacıyla toplanma çağrısı yaptığını hatırlattı.

Çağrının sadece karanfil bırakmak için değil, Taksim'de yine aynı olayların başlatılmasına yönelik toplanma maksatlı olduğunun anlaşıldığını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Taksim Dayanışması, Taksim bölgesinde bir süredir sağlanan huzurlu ortamın yeniden bozulması için çağrı yapmış oluyor. Bunlar şehrin ve herkesin huzuruna da bozan hareketler oluyor. Grup, bir saat Taksim Meydanı'nı bloke etmiştir. Olayın karanfil bırakmanın ötesinde kamu düzenini bozacak noktaya gelmesi, Taksim'de akmakta olan rutin trafiğin bir saate yakın engellenmesi, toplu ulaşım, normal ulaşım, taksiler, dolmuşların erişiminin engellenmesi dolayısıyla bu şekilde uygun müdahale yapılmıştır. Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrılar demokratik hakların kullanılmasının ötesinde kamu düzenini, trafik akışını bozmuştur. Bunlar yasal olarak suçtur."

Polisin, meydanda bir saat kalan grubu, yapılan çağrılara duyarsız davranması, alandaki yoğun trafik akışını engellemesi üzerine su bile kullanmadan alandan çıkarmak için çaba sarfettiğini anlatan Mutlu, polisin gruplara uygun bir müdahale yaptığını söyledi.