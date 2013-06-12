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Vali Mutlu: Çocuklarınızı Gezi'den alın, can güvenlikleri yok

Vali Mutlu akşam saatlerinde yaşanan polis müdahalesiyle ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Mutlu, '15 gündür bu ortamı İstabullulara ve Türkiye’ye yaşatmış olanlara karşı bugün çok daha farklı bir tutum göstereceğiz' dedi

12 Haziran 2013 00:59

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugün 4 kez açıklamada bulundu. Vali Mutlu sabah saatlerinde önce Twitter'dan daha sonra basın açıklaması ile bilgilendirme yaptı. Öğle saatlerinde Twitter'dan bir kez daha açıklama yapan Vali Mutlu, gece saatlerinde basının karşısına çıktı. Vali Mutlu'nun açıklaması devam ediyor.

Açıklamadan satır başları:

Gezi Parkı’ndaki sevgili gençlerin güvenliklerinin bizim için önemli olduğunu ve bu konuda dikkatli olduğumuzu açıkladık. Onların  yaptığı çevreci eylemlerin bugün yarattığı sıkıntılara rağmen kendilerine saygı duyduğumuzu, müdahalemiz olmayacağını açıkladık
 
Bütün gün boyuncu değerli İstanbulluların bizim yaptığımız çalışmaları destekleyici tavırlarını, bizi orada sadece marjinal gruplarla bırakmalarını gördük.
 
Alanda sayıları 30 35 kişi olanların, halkımız oradayken Atatürk Kültür Merkezi önündeki polisimize saldırdı.

Emniyet güçlerimi kendilerine yöneltilen saldırılan sonucu karşılık verdi. Marjinal gruplar alandan uzaklaştırıldı.
Bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada halkımızdan ricalarımız oldu.
 
Şuanda Taksim alanında bulunan farklı fraksiyonlara ait marjinal gruplar var. Emniyet güçlerimizle aralarında çatışma söz konusudur.
Emniyet teşkilatımızın değerleri mensuplarına çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum.
 
Gezi Parkı’nın tüm provokasyonlara rağmen sükûnetini koruduğu için teşekkür ediyorum.
 
Bu akşam meydandan ayrılmış halkımıza teşekkür ediyorum.

15 gündür bu ortamı İstabullulara ve Türkiye’ye yaşatmış olanlara karşı bugün çok daha farklı bir tutum göstereceğiz.
 
Bugün Taksim Meydanı’nda güvenliğin tam olarak sağlanana kadar mücadele edilecek. Taksim Meydanı marjinal ğruplardan entegre edilinceye kadar tedbirlerimizi yoğun olarak sürdüreceğiz. Gerek gece gerek gündüz emniyet güçlerimize herkesin yardımcı olmasını istiyoruz.
 
Bugün bu saatten itibaren uygulayacağımız mücadeleyi hukuka saygılı olarak devam ettireceğiz.
 
Butün marjinal grupların hukuk düzenine girmesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Devletimizin milletimizin zayıflatılmasına müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum
 
Gezi Parkı'ndaki çocuklarımız masum isteklerle başlatmış oldukları tabloda ülkemizin gelmiş olduğu kendileri de görüyorlar.
 
Onlar bizim çocuklarımız. Hepimizin omuz omuza bu ülkeye hizmet etme gayesinde olduğundan şüphemiz yoktur. Bu ülkenin her genci değerlidir.
 
Gençlerimizi seviyoruz. Onlara bağlılık içindeyiz. Görecekleri zarara tahammülümüz yoktur.

Adeta yangın yerine çevrilmeye çalışılan Gezi Parkı’nda yavrularımızı bekliyor olması bizlerinde sıkıntısıdır. Değerli yavrularımıza ve ailelerine özellikle şuanda sonra o bölgeden ayrılmalarını rica ediyorum. Bu bir müdahale değildir. Benim sorumluğum bu şekilde yaşayan her gence sahip çıkmaktır. Sevgili yavrularımızın can güvenliği ile ilgili güvenlik sorunları olduğu konusunda ciddi istihbaratlar vardır. Çadırlarının nasıl yakıldığını biliyoruz. Onların başına gelecek en ufak bir tablo hepimizi derinden yaralar.

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