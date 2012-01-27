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Yaşam

Vali Mutlu: ''Vatandaşlar toplu taşıma vasıtalarını kullansın'' İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 17:57

-Vali Mutlu: ''Vatandaşlar toplu taşıma vasıtalarını kullansın'' İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kentteki kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.  Vali Mutlu, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri binası inşaatının temel atma törenin ardından gazetecilerin İstanbul'da devam eden kar yağışı ve alınan önlemlerle ilgili sorularını cevaplandırdı.  Kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini beklediklerini söyleyen Mutlu, ''Meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda her türlü tedbir alındı. Şu ana kadar hava, deniz ve şehir içi ulaşımında bir aksama yok. Tedbirlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ara ve ana bütün arterlerde yolun güvenliğiyle ilgili yoğun önlemler aldı. Vatandaşlar toplu taşıma vasıtalarını kullansın ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasın'' dedi. 

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