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Vali Mutlu ölen 23 kişi anısına şiir paylaşmama kararı aldı

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kobanê eylemlerinde hayatını kaybeden 23 kişi anısına, her gün Twitter'dan paylaştığı şiirlerine 3 gün ara verdiğini söyledi

09 Ekim 2014 02:13

Valiler kararnamesiyle merkeze alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kişisel twitter sayfasında, üç günden bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen olayları değerlendirdi.

Vali Mutlu, Türkriye'nin kritik bir süreçten geçtiğini kaydererek, 'dikkat' edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Avni Mutlu ayrıca, olaylarda hayatını kaybeden 23 kişi anısına her akşam saat 22.00'de yaptığı şiir paylaşımlarına ara verdiğini söyledi.

 

Hüseyin Avni Mutlu'nun söz konusu tweetleri şöyle:

"Diliyorum ki, tüm olaylarda "1960 lar, 1980 ler ,terör anarşi gezi ve dünkü olaylar gibi yitirdiğimiz ülke çocuklarına yenileri eklenmesin"
 

"Hepimizi üzen olaylarda hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anarken her gece 22.00 de yaptığım şiir paylaşımlarıma 3 gün ara veriyorum"
 

"Hepimizin çok dikkatli olmasını gerektiren hassas,kritik bir süreçten geçtiğimizin hissedilmesi önem arzediyor.Puslu havaya DİKKAT."
 

"Güzel ülkemizde doğan kaos ortamında hayatını kaybeden bu ülkenin yurttaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."

 

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