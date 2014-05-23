Vali Mutlu: Okmeydanı'nda bir kişi daha hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cemevinde gittiği cenazede başından vurulan Uğur Kurt’un hayatını kaybettiği Okmeydanı’nda gece çıkan olaylarda bir kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Cemevine cenazeye gittiği sırada vurulan belediye işçisi Uğur Kurt’un ölümünden sonra dün Okmeydanı’nda çıkan olaylarda başından yaralanan kimliği belirsiz bir kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakıma alınmıştı.

Yaralanan kişinin durumuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Hüseyin Avni Mutlu, bu kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mutlu, "Hayatını kaybeden vatandaşımızın kimliği belli değil. Bir şekilde öğreneceğiz ve açıklayacağız. Dün gece bombalı saldırıda 7 polis memurumuz, muhtelif yerlerinden yaralandı. Bir kişi bu parça tesirli bombanın yüzüne gelmesi sonucu maalesef hayatını kaybetti” dedi.