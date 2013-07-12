Vali Mutlu: MOBESE kayıtlarında saldırıya uğrayan türbanlı kadın yok

Ekşi Sözlük yazarlarıyla geçtiğimiz günlerde bir araya gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kabataş’ta türbanlı bir kadının saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin videoyu görmediğini söyledi. MOBESE görüntüsü olmadığını belirten Mutlu, “Ama yarın öbür gün birisinin çektiği görüntü çıkabilir” dedi.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 4 Temmuz’da Ekşi Sözlük yazarlarıyla bir araya geldi.

4 saatlik görüşmeye ilişkin ayrıntılar, Ekşi Sözlük’ten yayımladı.

Vali Mutlu, bir sözlük yazarının Kabataş’ta başörtülü bir kadının saldırıya uğradığı iddialarını hatırlatarak, “Siz bir video gördünüz mü?” şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yok, bir video görmedim. Şunu söyleyeyim orada da kayıtlar alındı, bakıldı. Ama MOBESE kameralarından bazılarının kırık olması, her yerde MOBESE kamerasının olmaması olay mahallinde, bu nedenle herhangi bir kayıtlı şu ana kadar... Ama yarın öbür gün birisinin çektiği bir görüntü olabilir, çıkabilir.”