T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Mutlu: Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum

Hüseyin Avni Mutlu: Fotoğrafın altına bir cümle yazdığınız vakit bunu insanlara esprili bir şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum

04 Haziran 2014 16:51

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Üsküdar'daki sel görüntüsü üzerine yaptığı şakayla paylaştığı tweet'le ilgili olarak, "Altına bir cümle yazdığınız vakit bunu insanlara esprili bir şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum" dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '20. Türk Dünyası Çocuk Şöleni' Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Radikal'de yer alan habere göre, şölenin açılışına katılan Vali Hüseyin Avni Mutlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Önemli bir rahmet oldu

 

Bir gazetecinin "İstanbul'da yoğun yağışlarda ne gibi olumsuzluklar yaşandı şeklindeki sorusuna Vali Mutlu, "Böylesine bol bir rahmete kavuştuğumuz için şükrediyoruz. Çünkü İstanbul'umuzun susuz kalması noktasında alınan bütün tedbirlerle birlikte barajlarımızdaki su seviyelerinin yüzde 30'un altına düştüğünü biliyoruz. Bu yağışlar İstanbul'umuz için adeta çok önemli bir rahmet oldu. Yağışlar barajlarımızdaki seviyeleri bir miktar artırırken, yazı biraz daha rahat geçirmemize vesile oldu. Her damla yağmur bizim için çok büyük kıymet ifade ediyor. Yağışların olması güzel fakat yağışlar biraz kuvvetli geldi. Normalde Mayıs, Haziran ortalamalarının çok üstünde bir yağış oldu. Ancak olumsuzluklar açısından bakıldığında İstanbul'da bazı semtlerde evlerimizin bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Hiç olmasa arzu edilir ancak zamanında yapılırken yol-kod seviyelerinin altında inşaat yaparsanız böyle olumsuzluklar yaşanabiliyor. Tabi bunun tedbirlerini büyükşehir belediyemiz alıyor. Eski ile mukayese edildiğinde taşan dereler, suyun üstünde arabalar, Allah korusun ölümler, yaralanmalar pek çok şey görülüyordu ancak bu yağışlarda hamdolsun yaşamadık. Bazı bölgelerimizde haddinden fazla yağan yağışlar yollardaki su seviyelerini artırdı" şeklinde yanıt verdi.

 

O tweet hakkında konuştu

 

Hüseyin Avni Mutlu, dün gece Twitter hesabında paylaştığı, Üsküdar sahilinde sel sularının deniz ile karayı birleştiren fotoğraf için de "Çekeni tebrik etmek lazım. Yol ile denizin birleştiği bir tabloyu bulması, minibüsle vapuru bir araya getirmesi bana göre fotoğrafçılık dilinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Altına bir cümle yazdığınız vakit bunu insanlara esprili bir şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

Vali Mutlu, Twitter hesabından sel anında çekilen ve paylaşım rekorları kıran 'minibüs ve vapur' fotoğrafıyla birlikte şu mesajı paylaşmıştı: "Minibusüyle deniz seferlerini paşlatan cesur kaptanun Temel Reis oldiği ögrenildi. Hayurli yolcilikler..."

 

ETİKETLER

hüseyin avni mutluespriminibüstweettwitterüsküdarhaber

İlgili Haberler

Vali Mutlu'nun tweeti bu kez anlaşıldı, ama yine güldürmedi

İstabul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Twitter gündeminde bu kez önceki gün İstanbul'u vuran sel vardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24