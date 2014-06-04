Vali Mutlu: Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Üsküdar'daki sel görüntüsü üzerine yaptığı şakayla paylaştığı tweet'le ilgili olarak, "Altına bir cümle yazdığınız vakit bunu insanlara esprili bir şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum" dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '20. Türk Dünyası Çocuk Şöleni' Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Radikal'de yer alan habere göre, şölenin açılışına katılan Vali Hüseyin Avni Mutlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önemli bir rahmet oldu

Bir gazetecinin "İstanbul'da yoğun yağışlarda ne gibi olumsuzluklar yaşandı şeklindeki sorusuna Vali Mutlu, "Böylesine bol bir rahmete kavuştuğumuz için şükrediyoruz. Çünkü İstanbul'umuzun susuz kalması noktasında alınan bütün tedbirlerle birlikte barajlarımızdaki su seviyelerinin yüzde 30'un altına düştüğünü biliyoruz. Bu yağışlar İstanbul'umuz için adeta çok önemli bir rahmet oldu. Yağışlar barajlarımızdaki seviyeleri bir miktar artırırken, yazı biraz daha rahat geçirmemize vesile oldu. Her damla yağmur bizim için çok büyük kıymet ifade ediyor. Yağışların olması güzel fakat yağışlar biraz kuvvetli geldi. Normalde Mayıs, Haziran ortalamalarının çok üstünde bir yağış oldu. Ancak olumsuzluklar açısından bakıldığında İstanbul'da bazı semtlerde evlerimizin bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Hiç olmasa arzu edilir ancak zamanında yapılırken yol-kod seviyelerinin altında inşaat yaparsanız böyle olumsuzluklar yaşanabiliyor. Tabi bunun tedbirlerini büyükşehir belediyemiz alıyor. Eski ile mukayese edildiğinde taşan dereler, suyun üstünde arabalar, Allah korusun ölümler, yaralanmalar pek çok şey görülüyordu ancak bu yağışlarda hamdolsun yaşamadık. Bazı bölgelerimizde haddinden fazla yağan yağışlar yollardaki su seviyelerini artırdı" şeklinde yanıt verdi.

O tweet hakkında konuştu

Hüseyin Avni Mutlu, dün gece Twitter hesabında paylaştığı, Üsküdar sahilinde sel sularının deniz ile karayı birleştiren fotoğraf için de "Çekeni tebrik etmek lazım. Yol ile denizin birleştiği bir tabloyu bulması, minibüsle vapuru bir araya getirmesi bana göre fotoğrafçılık dilinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Altına bir cümle yazdığınız vakit bunu insanlara esprili bir şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Mizah olarak iyi bir tweet diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mutlu, Twitter hesabından sel anında çekilen ve paylaşım rekorları kıran 'minibüs ve vapur' fotoğrafıyla birlikte şu mesajı paylaşmıştı: "Minibusüyle deniz seferlerini paşlatan cesur kaptanun Temel Reis oldiği ögrenildi. Hayurli yolcilikler..."