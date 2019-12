-VALİ MUTLU İSTANBUL'U 60 METRE YÜKSEKLİKTEN İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki bir heyet, girişimci Mehmet Ulusoy tarafından Sultanahmet Meydanı'na kurulan vinçle 60 metre yüksekliğe kadar yükseltilen ''Dinner in sky'' adı verilen platformdan kenti izledi. Sultanahmet Meydanı'na kurulan sistemi Türkiye'ye getiren Mehmet Ulusoy, platformla ilgili katılımcılara yaptığı açıklamada, bunu daha önce Ortaköy Meydanı'na çok özel bir davet için kurduklarını ifade etti. Bugün Sultanahmet'te ilk defa kurdukları platformla, İstanbul'un çok önemli mimarı eserlerini, Boğaz'ı, Kız Kulesi'ni, Ayasofya ve çevresi ile Süleymaniye bölgesinin görülebildiğini kaydeden Ulusoy, İstanbul'u daha iyi tanıtmak amacıyla bu sistemin çok faydalı olduğunu ve dünyada çok takip edilen bir sistem olduğunu anlattı. Platforma çıkarak kenti izleyen Vali Mutlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'un hangi köşesinden bakılırsa bakılsın her yönden çok güzel olduğunu belirterek, İstanbul'un 7 tepesinin hep söylendiğini ancak bugün 8. tepeden İstanbul'u seyrettiklerini söyledi. Mutlu, Boğazı, adaları, her iki yakası, Haliç'i ve bütün tarihi güzellikleriyle 60 metre yukarıdan Ayasofya ve Sultanahmet'in tam arasından İstanbul'u seyretme fırsatı bulduklarını kaydetti. Çok değişik bir bakışla İstanbul'un buradan izlenebildiğini ifade eden Mutlu, bu sistemin turizme hizmet etme vesilesi olabileceğini anlattı. Avni Mutlu, tarihin bu kadar yoğun olduğu bir bölgeyi böyle kuş bakışı panorama ile izlemenin müthiş bir etki yarattığını vurgulayarak, ''Tarihle bütünleşiyorsunuz, İstanbul'un güzellikleriyle buluşuyorsunuz ve bir kez daha bu mükemmel şehrin içinde yaşamaktan duyduğunuz mutluluğu yaşıyorsunuz'' dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de İstanbul'daki bu güzel değerleri izleme imkanı elde ettiklerini belirterek, ''İstanbul'da yıllar boyunca adeta birbirleriyle yarışır ama birbirlerine saygılı bir şekilde yaşamış medeniyetleri görüyoruz. Bir taraftan Sultanahmet minarelerini görüyorsunuz, bir taraftan Ayasofya kubbeleriyle aynı hizadasınız, bunlardan etkilenmemek mümkün değil'' şeklinde konuştu. İstanbul'un bütün güzellikleriyle karşılaşıldığını belirten Demir, kentte yaşayanlara bu yükseklikten İstanbul'u görmelerini tavsiye etti. Vali Mutlu ve aralarında İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı'nın da bulunduğu heyet, daha sonra, Nuruosmaniye Caddesi'ndeki bir halıcı dükkanına uğrayarak bilgi aldı. Ardından, Nuruosmaniye Camisi ve İstanbul Müftülüğündeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Mutlu, Kapalıçarşı'yı gezerek esnafın sorunlarını dinledi, Mısır Çarşısı'nı da gezerek incelemelerde bulundu.