-VALİ LEKESİZ: OLAYLAR KONTROL ALTINA ALINDI DÖRTYOL (A.A) - 27.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Dörtyol ilçesinde 3 polis memurunun şehit olduğu ve 1 memurun yaralandığı olayın ardından istenmeyen durumla karşılaşıldığını, güvenlik birimlerinin gerekli müdahaleyi yaptığını belirterek, ''Olaylar sakinleşti. Tamamen kontrol altına alındı'' dedi. Lekesiz, vatandaşların, polis aracına yönelik Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Ali Hacıarap'ın hayatını kaybettiği, Fatih Yıldız'ın ağır yaralandığı saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü önünde toplananların daha sonra gruplar halinde ilçeye dağıldıklarını ve vatandaşın kızgınlıklarından dolayı istenmeyen olaylar yaşandığını söyledi. ''3 şehit polisimiz ve yaralı memur için üzüntülüyüz'' diyen Lekesiz, şöyle devam etti: ''İlçemizde, istenmeyen durumlarla karşılaşıldı. Üzüntülüyüz. olaylar sakinleşti. Tamamen kontrol altına alındı. Müdahale ederek sağduyunun hakim olmasını sağladık. Dileğimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır.'' Vali Lekesiz, yaralı polis memurunun Dörtyol Devlet Hastanesi'nden Adana'ya sevk edildiğini, cenazelerin de Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını belirterek, ''Şehitlerimiz için yarın Dörtyol'da tören düzenlenerek cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek'' dedi. Lekesiz, olası duruma karşı takviye polis ile itfaiye ekiplerinin kentte konuşlandığını sözlerine ekledi. Bu arada, saldırıda ağır yaralanan polis memuru Fatih Yıldız'ın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındığı, 3 polisin cenazesinin de Adana Adlı Tıp Kurumu morguna getirildiği öğrenildi.