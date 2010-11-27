-VALİ KİRLİ DUMAN PEŞİNDE ISPARTA (A.A) - 27.11.2010 - Hava kirliği ile mücadelede radikal kararlar alan Isparta Valisi Ali Haydar Öner, makul sınırların üstünde duman çıkaran bacaları bizzat cep telefonuyla görüntüleyerek, kurumlara bildiriyor. Vali Öner, Isparta'nın hava kirliliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını, ancak son iki yılda alınan radikal kararlarla hava kalitesinin düzeldiğini belirtti. Bu yıl daha etkin bir mücadele yürüteceklerini söyleyen Öner, havayı kirletenlere asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Kendisinin de hava kirliliğine neden olanlara yönelik tespitler yaptığını anlatan Öner, ''Binaların bacalarından makul sınırın üzerinde duman çıkıyorsa, bunu cep telefonuyla fotoğraflıyorum ve ilgili kuruma gönderiyorum. Kurum da gerekli cezai işlemi yapıyor'' dedi. Hava kirliliği konusunda daha duyarlı olmak gerektiğini vurgulayan Vali Öner, vatandaşları kömür kalitesinde belirlenen standartlara uymaya çağırdı.