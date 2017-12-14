Vali Kaymak'tan skolyoz hastası Zeynep için kalorierli ev talimatı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, sobalı evde 10 yıldan bu yana yatakta yaşamını sürdüren skolyoz hastası Zeynep Yıldırım ve ailesinin kaloriferli eve taşınması için yetkililere talimat verdi.

Vali Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak ile birlikte önceki gün, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi\'nde oturan ve oksijen tüpüne bağlı olarak doğumundan kısa süre sonra hastalanan ve 10 yıldır yatakta yaşamını sürdüren skolyoz hastası Zeynep Yıldırım\'ı ziyaret etti. Aileye \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Vali Kaymak, Zeynep\'le ilgili bilgi aldı. Vali Kaymak, ziyaretin ardından Zeynep Yıldırım\'ın daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için ailesiyle birlikte kaloriferli eve taşınması yönünde yetkililere talimat verdi.



FOTOĞRAFLI