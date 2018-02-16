Vali Kaymak: Dünyada ve ülkemizde cinsel istismar tahminlerden fazla

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen \'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı’nda konuşma yapan Vali Osman Kaymak, \"Cinsel istismar suç olması nedeniyle gizlenmeye çalışılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu durumların gerçek oranları daha yüksek tahmin edilmektedir\" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından Şehit Ömer Halisdemir Salonu\'nda düzenlenen \'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayda konuşan Vali Osman Kaymak, dünyada ve Türkiye\'de cinsel istismarın tahminlerden daha yüksek olduğunu belirterek, \"Çocuk istismarının nedenlerinin belirlenmesi, çocuk istismarını önlemeye yönelik toplumsal çalışmalarda bir arada olmaya, sorgulamaya, üretmeye, çocuğun sağlıklı kişilik gelişiminde birincil öneme sahip aile kurumunun güçlendirilmesine, çocuk ve aileyi merkeze alarak, psikolojik sosyal yönleriyle destekleyecek kurum ve hizmetlerin toplumsal sorumluluk haline gelmesini önceliklendirmemiz şarttır. Cinsel istismar suç olması nedeniyle gizlenmeye çalışılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu durumların gerçek oranları, tahminlerden daha yüksek tahmin edilmektedir. Çünkü bunların tanınmaları zor olmakta, aile veya çocuk tarafından çeşitli nedenlerle gizlenmekte olduğu düşünülmektedir. Bu çocuk ve ergenlerin büyük bir kısmı, suçluluk duyguları, utanma, ailelerinin dağılması korkusu, kötüye kullananın tehdidi ve uzun adli süreçler gibi nedenlerle uğradıkları istismarı açıklayamamaktadır\" diye konuştu.

\'HER YIL 1000\'DEN FAZLA ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR\'

Çocuk istismarı ve ihmalinin dünyada milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen önemli bir toplumsal sorun olduğunu söyleyen Vali Osman Kaymak, şunları kaydetti:

\"Her yıl 1.6 milyon çocuğun fiziksel, cinsel, duygusal istismarın ya da ihmalin kurbanı olduğu, 1000\'den fazla çocuğun bu nedenlerle öldüğü tahmin edilmektedir. İstismarın neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden dolayı cinsel istismar çoğu kez gizli olarak kalmakta ve sır olarak saklandığı için de gerçek istatistiksel verilere ulaşmak zor olmaktadır. Cinsel istismara uğrayanların yalnızca yüzde 15\'inin bildirildiği dikkate alınırsa, ulaşılabilinen olgular buzdağının görünen kısmı ile sınırlı gibi düşünülebilir. Çocuğa yönelik kötü muamele veya çocuk istismarı insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte çocuğun hayatını pek çok açıdan olumsuz etkileyerek, ileriki yaşantısına onarılması mümkün olmayan hasarlar bırakacağı kaçınılmazdır. Tüm çocukları, bağımsız bir birey olarak kabul ederek, haklarını öğrenen, kullanan, savunan, yetişkinlik yolunda atacakları sağlam adımlarda daha yaşanılır bir dünyanın, daha aydınlık bir geleceğin temelini oluşturmaları temennisiyle, sevgilerimi sunuyorum.\"

İki gün sürecek çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin Balcı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.



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