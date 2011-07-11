-VALİ KATILIMI YETERLİ BULMADI KARS (A.A) - 11.07.2011 - Su açılış töreninde, katılımın yeterli olmamasına tepki gösteren Kars Valisi Ahmet Kara, töreni iptal ederek, sadece kurdeleyi kesti. Kars merkeze 45 kilometre mesafedeki 150 haneli 800 nüfuslu Ocaklı köyündeki su sorunu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından köyün yakınındaki bir bölgede bulunan kaynaktan 266 bin lira harcanarak giderildi. Ermenistan sınırında bulunan köyde 3 yıldır yaşanan su probleminin giderilmesiyle, Kars Valiliği'nce köye 3 kilometre mesafedeki ana vananın bulunduğu yere çadır kurularak, açılış töreni düzenlendi. Tören alanına gelen Vali Kara, yıllardır su sıkıntısı çeken köylüleri yeterli bir katılımla burada göremeyince, ''Köylü gelmiyorsa neden tören yapalım'' dedi. Buradakilerin ikna çabaları üzerine tepkisini sürdüren Kara, ''Gerek yok. Tören yapmaya gerek yok. Bu kadar adamla tören yapılmaz. Tören yapmayalım. Açalım ve gidelim'' diye konuştu. Görevlilere törenin yapılmayacağı yönünde talimat veren Kara, az sayıda köylünün bulunduğu yerde kurdeleyi kesip vanayı açarak, buradan ayrıldı. Bu arada söz konusu yerde yaşayan köylülerin, işlerini gerekçe gösterdikleri, törenin yapılıp yapılmayacağı yönünde çelişki içerisinde oldukları, bazılarının da tarlalara gittikleri için törene katılamadıkları yönünde yetkililere görüş belirttikleri öğrenildi. Öte yandan, açılış törenine Vali Yardımcısı Karahan Daştan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Uçar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ömer Bolat, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile diğer yetkililer katıldı.