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VALİ İKİNCİ KİŞİYİ YALANLADI İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 16:08

-VALİ İKİNCİ KİŞİYİ YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'deki terörist saldırıda ikinci bir kişinin olmadığının en başta ifade edildiğini belirterek, ''Tek bir kişi alındı. Kimliğini de size verdik. Bunun bağlantıları konusunda da araştırmalar devam ediyor'' dedi.  Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nu ziyaret eden Mutlu, kaymakamlık önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Taksim'deki saldırıda ikinci bir kişinin varlığıyla ilgili haberler yayımlandı. Bunlar daha sonra yalanlandı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sorduğu Mutlu, böyle bir şeyin olmadığını belirterek, ''Hiç kimse size böyle bir haber geçmemiştir. İkinci bir kişinin olmadığı en başından ifade edildi. Bunlar spekülasyon. Tek bir kişi alındı. Kimliğini de size verdik. Bunun bağlantıları konusunda da araştırmalar devam ediyor. Yeni ve doğru bir bilgi olduğunda kamuoyunun bilgisine sunacağız''dedi. 

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