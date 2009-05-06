Vali: Husumet, menfaat ve kıskançlık kavgası

Mardin Valisi Hasan Duruer, Mazıdağı ilçesinin Bilge köyündeki saldırıyla ilgili olarak, "Kavga, kan davası değil, husumet, menfaat ve kıskançlık kavgası' dedi.



Vali Durer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilge köyünde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, olayın hiç bir şekilde izahının mümkün olmadığını söyledi.



Mardin'in "imajını" çok ciddi şekilde zedeleyen olayın, Türkiye açısından da kötü olduğunu kaydeden Duruer, şöyle konuştu:



"Kavga, kan davası değil, husumet, menfaat ve kıskançlık kavgası. Olayın organize olduğunu düşünüyoruz. Bunu günlerce öncesinden hazırladıklarını düşünüyorum. Terör olayı olarak göstermek istediler. Ancak şahitler ve yaralılar olduğunu için öyle olmadı. Tutuklanan 8 kişi arasında 14 yaşında bir çocuk var. Tutuklananlar gözaltında ve savcılıkta susma hakkını kullanmış. Bu şahısların gözaltındaki ifadeleri ile ilgili gazetelerde çıkan haberler doğru değil. Köyde her iki tarafın aileleri yaşıyor. Bu nedenle geçici karakol oluşturuldu. 33 haneli Bilge köyünde toplam 370 nüfus vardı. Devlet olarak o köyde olaydan zarar gören başta çocuklar olmak üzere herkese sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Ölenlerin tüm defin işlerini Valilik olarak karşıladık. Taziyede yemeği biz veriyoruz. Gıda yardımı yapacağız. Vatandaşımızın yanındayız.



Mardin önemli bir turizm kenti. Sabah otellerle görüştüm. Sıkıntı olmadığını ilettiler."



Vali Duruer, jandarmanın olaya geç müdahalede bulunduğuna yönelik iddialarla ilgili soruyu ise "Bu iddiaları araştırıyoruz" diye yanıtladı.

