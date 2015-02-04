Vali Coş'un annesi ağaçlar için ayaklandı: Menfaatleri için yapıyorlar!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ağaçların sökülerek başka yere taşınmasına tepki gösteren Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un annesi Feride Coş, dün iş makinelerinin arasına daldı. Coş'un tepkisine rağmen belediye ekipleri ağaç sökme işlemine devam etti.

Eğirdir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de göl kenarındaki ağaçları başka bir yere nakletmek amacıyla sökümüne başladı. Ağaçlar özel bir iş makinesi yardımıyla topraktan çıkarılırken, mahallelilerden Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un annesi Feride Coş duruma tepki gösterdi.

‘İstanbul'daki ağaçlar için

Türkiye ayağa kaldırıldı’

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Çevikbaş’ın haberine göre, iş makinelerinin arasına dalan Feride Coş, "İstanbul’da ağaçlar söküldü, Türkiye ayağa kaldırıldı. Şimdi bu ağaç katliamını kimse görmüyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi için mücadele ediyoruz" dedi. Olayın mahkemeye aksettiğini, oradan karar çıkmadan ağaçların sökülmemesi gerektiğini belirten Feride Coş, "Bunu sökenler de suçludur. O belediye reisi gelsin, konuşsun. Biz burada yapılacak imar tadilatına karşıyız. Bu mahalle kurulalı 55 yıl oldu. Şahsi menfaatleri için ağaçlar kaldırılıyor" diye konuştu.

Feride Coş, tepkisinin ardından olay yerinden ayrılırken, belediye ekipleri ağaç sökme işlemine devam etti. Eğirdir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Orman Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Mahalle’deki yetişmiş ağaçlarımız itinayla yerlerinden alınarak rekreasyon alanımızda hazırlanan yeni yerlerine nakledilmiştir. Ağaçların kesilip, katledildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bu tür ağaçların yer değiştirme işlemleri her belediyede olduğu gibi ilçemizde de rutin olarak yapılmaktadır" denildi.

Vali Coş ‘kavas’la gündeme gelmişti

Hüseyin Avni Coş, Adana Valisi olduğu dönemde kendisini protesto eden vatandaşlardan birine “Gavat” demesiyle gündeme gelmişti. Vali daha sonra bir açıklama yapmış ve “Gavat değil kavas dedim” demişti. Adana’dan sonra Sakarya’ya atanan Coş, burada da “Sakarya’da IŞİD var değil” sözleriyle haber olmuştu.