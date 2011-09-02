Vali Harput eğilemedi



T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’da Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Evi’ni ziyaret etti. Çocuk Evi’nde incelemelerde bulunan Arınç, girişte ayakkabılarını çıkarıp içeri girerken, Vali Şahabettin Harput’a görevli kadının galoş giydirmesi ise dikkat çekti.











Hürriyet'in haberine göre, seçim bölgesi Bursa’ya bayramlaşma programları kapsamında gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç ve Bursa Valisi Şahabettin Harput ve eşi Funda Harput ile dün Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Evi’ni ziyaret etti. Burada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Arınç, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





Daha sonra çocukların bayramını kutlayan Arınç, burada yetişip Bilecik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanan Bursa Valiliğinin bilgisayar alıp okul masraflarını karşılayacağı Gülistan Taş ve Anadolu Üniversitesi Resim - İş Bölümünü kazanan Tuba Tuğa’ya kitap hediye etti.





Seçim bölgesi Bursa’ya bayramlaşma programları kapsamında gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç ve Bursa Valisi Şahabettin Harput ve eşi Funda Harput ile dün Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Evi’ni ziyaret etti. Burada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Arınç, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





Daha sonra çocukların bayramını kutlayan Arınç, burada yetişip Bilecik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanan Bursa Valiliğinin bilgisayar alıp okul masraflarını karşılayacağı Gülistan Taş ve Anadolu Üniversitesi Resim - İş Bölümünü kazanan Tuba Tuğa’ya kitap hediye etti. Buradan Çocuk Evi’ne geçen Arınç, Vali Harput ile birlikte burada incelemelerde bulundu. Evin girişinde Başbakan Yardımcısı Arınç ayakkabılarını çıkararak girerken, Vali Harput’a ise burada görevli bir kadın tarafından galoş giydirilmesi ise dikkat çekti.





Arınç, daha sonra Ali Osman Sönmez ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevleri, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi ile Türkiye Harp Mamulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şubesi ve Türkiye Emniyet Teşkilatı Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubeleri’nde ziyaretlerde bulundu.



