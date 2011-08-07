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Vali halkı şikâyet etti

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, "Özgür anayasayı pek sevmiyorlar" diyerek halkı Bakan Şahin'e şikayet etti.

07 Ağustos 2011 03:00



T24 - Tunceli’de bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 14 yıl önce ölen Ali Yıldız’ın mezarının açılıp cenazesinin kendilerine verilmesi için 58 gündür ölüm orucunda olan ağabeyi Hüsnü Yıldız ile görüştü.



Milliyet'in haberine göre, Olayı Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e telefonla aktaran Şahin, Yıldız’a sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Yıldız ise kardeşinin gömüldüğü mezar yerinin belli olduğunu belirterek, “Keşke bunlar hiç olmasaydı” dedi.


Bu sırada Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen araya girerek, referundamda Tunceli’de Anayasa değişikliğine hayır oylarının çıkmasına atıfta bulunup,  “Efendim, Tunceliler anayasa değişikliliğine filan pek destek vermiyorlar. Özgür anayasayı pek sevmiyorlar. Zaten referandumda en fazla hayır oyu veren ildir” dedi.


Valinin sözleri üzerine Bakan Şahin, Yıldız’a dönerek, “Sizin için söylemedi. Sivil anayasa için söyledi bunları. Sizin şahsınızla ilgili şeyi zaten Adalet Bakanımız takip ediyor” dedi. Yıldız da Vali’yi kastederek, “Anayasalar halk için yapılırsa, toplu mezarlar sorunu çözülürse, faili meçhuller ortaya çıkarılırsa  bu halkta halk için yapılan bir anayasayı destekler” dedi.

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