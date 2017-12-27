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Ekonomi

Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı projesi 2019'da tamamlanacak

Ahmet ÜN/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde inşası süren ve bölgedeki önemli barajlardan biri olan Silvan Barajı'nda incelemelerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birçok kez terör saldırısına uğradığı için tamamlanması geciken

27 Aralık 2017 16:45

Ahmet ÜN/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde inşası süren ve bölgedeki önemli barajlardan biri olan Silvan Barajı\'nda incelemelerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birçok kez terör saldırısına uğradığı için tamamlanması geciken projenin 2019 yılında biteceğini söyledi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Silvan Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye yetkilisinden birifing alan Vali Güzeloğlu, ardından gazetecilere proje hakkında açıklamada bulundu. Güzeloğlu, Türkiye\'nin 2023 eylem ve vizyon projelerinin başında yer alan ve GAP\'tan sonra en önemli proje olan Silvan projesinin bölgesel kalkınma adına en önemli ve değerli konu olduğunu söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 235 bin hektar alanın sulanmasını sağlayacak barajın yapımının tamamlanmasıyla 300 bin kişiye doğrudan iş sağlanacağını ve ülke ekonomisine de yılda 1.2 milyar liralık doğrudan katkı olacağını kaydetti. Vali Güzeloğlu şöyle konuştu:
\"Silvan Projesi kapsamında toplamda 8 barajımız ve 23 sulama projemiz var. 31 iş olarak baktığımızda gerçekten entegre ve çok büyük bir projemizdir. Silvan barajımız, 175 metreyi aşan gövde yüksekliğiyle ve ön kaya beton kaplama özelliğiyle Avrupa\'nın en büyük barajı olacak. Türkiye\'nin de Atatürk Barajı\'ndan sonra en büyük barajı olacak. Şu anda yaklaşık yüzde 60\'lara yaklaştık. Projede yer alan toplam 8 barajımızın 4\'ü tamamlandı. Kalan Silvan projemizi de 2019\'da bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün olarak baktığımızda 235 bin hektarlık alanda sulama, altyapı bağlantıları ve tamamen projenin bütünlüğü 2023\'te tamamlanacak. Biten barajlarımı sulamaya açıyoruz. Diyarbakır bu projeyle sadece ülkemiz için değil, dünya çapında bir tarımsal üretim ve tarıma bağlı sanayi merkezi olacak. Şu anda çalışmalarımız bu büyük geleceği karşılamak ve büyük geleceğe hazır olmak noktasında gerek ürün desteği gerek üreticilerin eğitilmesi ve gerekse de üretilecek ürünün artı değer olarak tarımsal sanayiye konu edilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Şimdiden çalışmalarımızı tamamlamak amacındayız. Buradaki heyecan Türkiye adına çok büyük bir heyecan, kazanç ve gelecek demektir. Silvan Projesi bütün olarak Türkiye\'nin kalkınması, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik duygusunun güçlenmesi demek. Bu büyük projenin ülkemize ve ilimize kazandırılması noktasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Projemizin insanımız ve ülkemiz için bereket, kazanç ve güzellikler getirmesini diliyorum.\"
\'TERÖR TEHDİTLERİ BERTARAF EDİLDİ\'
Vali Güzeoğlu, terör örgütü PKK\'nın çok sayıdaki saldırısı nedeniyle Silvan Barajı\'nın inşasının bitmesinin geciktiğini söyledi. Terör tehditlerinin bertaraf edildiğini belirten Güzeloğlu, \"İlk dönemlerde yaşadığımız terör saldırıları nedeniyle projemiz gecikmişti. Şu anda hem ilimiz hem de ülkemizin her köşesinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamı karşısında terör tehditlerinin hepsi bertaraf edildi. Proje şimdi aksamadan, kararlılıkla ve hızla devam ediyor\" dedi.

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