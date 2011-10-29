-Vali Güvençer: "Oldukça yüklü miktarda bomba olduğu anlaşılıyor'' BİNGÖL (A.A) - 29.10.2011 - Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ''Hedef gözetmeksizin tamamen sivil vatandaşlarımıza ve Bingölümüzün asayişine kastedilmiş bir eylem'' dedi. Vali Güvençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 13.15'te şehrin en işlek caddesinde kaldırım üzerinde kadın olduğunu tespit ettikleri bir canlı bombanın kendini imha etmek suretiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Güvençer, olayla ilgili şu bilgileri verdi: ''Olay mahallinde bir kadın kardeşimiz ve hastaneye sevk edilen yaralılardan biri vefat etmiştir. Hayatını kaybedenlerin Hatice Belgin diğeri de Mehmet Çibuk kardeşmizdir. 21 yaralımızdan 4'ünün durumu ağırdır. Tedavileri sürüyor. Hedef gözetmeksizin şehrin en canlı noktasında en hareketli saatte bu canlı bomba eyleminin yapılmasını esefle kınıyorum. Yardımcı olan tüm kötü niyetli insanların yakalanması için takip çalışmalarımız devam ediyor. Bingölümüzün başı sağolsun. Bombacının asıl hedefi yok. Hedef gözetmeksizin tamamen sivil vatandaşlarımıza ve Bingölümüzün asayişine kastedilmiş bir eylem. İkinci bir bomba hususunda bir tespitimiz yok. Ama elbette emniyet teşkilatımız olay mahallinde tüm tedbirleri aldı. Arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Bombacının kimliği henüz belirlenemedi. Önümüzdeki günlerde yürütülen çalışmalar neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır. Patlamanın şiddetine bakılırsa oldukça yüklü miktarda bomba olduğu anlaşılıyor.'' Gazetecilerin ''Eylem AK Parti mi yönelik?'' sorusu üzerine Vali Güvençer, ''AK Parti İl Başkanlığının da içerisinde bulunduğu yüksek katlı binanın önünde patlama oldu. Bu konuda yorum için henüz erken'' diye konuştu.