Vali Güler: İstanbul'da domuz gribi yok!

İstanbul'da domuz gribi panik yarattı

Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından Dedeman Otel'de düzenlenen domuz gribi ağırlıklı "Genel Halk Sağlığı Toplantısı"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin İstanbul'da domuz gribi vakası olup olmadığına ilişkin soru üzerine Vali Güler, domuz gribine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bugün Ankara'da Sağlık Bakanı, valiler ve sağlık müdürlerinin katılımıyla yapılacak toplantıda, konunun görüşüldüğünü hatırlatan Güler, ayrıca İstanbul'da da domuz gribine karşı gerekli malzemenin bulunduğunu anlattı.Güler, "İstanbul'da bu konuda iyi bir seviyeye gelindi. Takip seviyesine göre de olayın izlenmesi daha da hızlandırılacaktır. Şunu kesinlikle ifade ediyorum ki İstanbul'da tespit edilmiş bir domuz gribi vakası yoktur" diye konuştu.Bir gazetecinin, "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının başına getirileceğinize ilişkin haberler var? Bu konudaki görüşünüzü alabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Güler, "Ben İstanbul Valiliği görevimden gayet memnunum. İstanbul Valiliği görevime devam ediyorum. Bu tip konular yetkili makamların takdirinde olan konulardır. Şimdi gündeme gelmesini de tuhaf karşılıyorum" karşılığını verdi.İstanbul'da geçtiğimiz hafta ABD'den dönen bir kadın domuz gribi şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.Edinilen bilgilere göre Y.S isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York şehrinden İstanbul'a geldiğini ve uçakta sürekli hapşıran bir yolcu bulunduğunu belirterek, dün saat 20.00 sıralarında yüksek ateş şikâyeti ve domuz gribi şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.İsmi öğrenilemeyen bir yakını ile birlikte hastaneye gelen Y.S, görevliler tarafından araç içinde, hastane bahçesinde bekletildi. Bu sırada Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan çalışanlar, hastalar ve hasta yakınlarına maske dağıtıldı.Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakalarına karşı Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karantina şartlarına sahip olduğu öğrenilirken, Y.S ve yakını habercilerin görüntü alması üzerine ambulans beklemeden kendi araçlarıyla hızla uzaklaştı. Y.S'nin başvurusunun hastane kayıtlarına "Domuz gribi şüphesi" olarak geçtiği öğrenildi. Bu arada Y.S ve yakının Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye gittikleri ile ilgili bir bilgi alınamadı.Y.S'nin yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen yakını habercilere verdiği ses kaydında, Y.S'nin Amerika'dan geçen hafta geldiğini belirterek, "Uçakta bu vakadan etkilenen veya düşünülen, bir grip endişesinden dolayı eğer kendisini kötü hissedilirse bu süreç içinde en yakın sağlık kuruluşuna acil olarak başvurması istendi. Biz de bir gribal enfeksiyondan şüphelendiğimiz için, bende bir yakını olduğumdan bende de risk teşkil ettiği için hastaneye başvurduk. Yetkili arkadaşlar gerekli tedbirin alınamadığını, tecrit odasının olmadığını ve gerekli teşhisin Kartal'da yapılacağını belirttiler. Bundan dolayı Kartal'a özel bir ambulansla götüreceklerini belirttiler. Şu anda onları bekliyoruz. Yaklaşık bir saatten beri bekliyoruz. Özel bir ambulans olduğu için onu beklememiz gerektiğini belirttiler. Herkese maske dağıtıldı. Herhangi bir riske karşı özel önlem almak için hastane yetkilileri gerekli tedbiri aldılar. Bizi diğer hastalardan uzak tutuyorlar. Uyarıyı uçakta bulunan doktor arkadaşlar yaptı. Bir hastalığı vardı uçakta birinin. Uçakta olan tüm yolculara aynı uyarıda bulunuldu. Herhangi bir ateş yükselmesi olursa, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi söylendi. Gribal enfeksiyon olarak söylendi" diye konuştu.