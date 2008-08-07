Vali Güler: Havanlar el yapımı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin ek hizmet binasının önündeki çöplükte saat 09.25'te bir patlama meydana geldi. Patlamaya havan topu mermilerinin neden olduğu açıklandı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra daha çarpıcı bir açıklama geldi. Patlamalar tesadüfen değil bizzat havan atışıydı. Üstelik bir kere değil tam 4 havan atışı... Şok eden bu bilgiden sonra gözler havan mermilerinin patladığı belediye ek tesislerinin 500 metre ilerisindeki 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Selimiye Kışlası'na çevrildi. Sızan bilgilere göre havan atışlarının asıl hedefi belediye binası değil Selimiye Kışlası'ydı.



3 kişi yaralandı

Selimiye'de bulunan ek hizmet binasının önündeki çöp bidonunun arka kısmında, saat 09.25 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi çok hafif yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerinden motosikletle kaçtığı öne sürülen biri kadın 2 kişi aranıyor. Büyük panik yaşanan bina tümüyle boşaltıldı.



3 patlama oldu



Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır, belediyenin Selimiye'deki ek hizmet binası yakınında 3 patlama meydana geldiğini belirterek, patlamaların ikisinin Karacaahmet Mezarlığı, birinin de çöp kamyonunun içinde olduğunu bildirdi.

Çakır, patlamaların belediyenin Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yer aldığı Selimiye'deki hizmet binasının yakınında olduğunu kaydetti.

“Bana ulaşan bilgilere göre 3 adet patlama olmuş. 2'si binanın yakınındaki Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde, biri ise park alanında bulunan çöp kamyonunda meydana gelmiş” diyen Çakır, park alanındaki araçlarda önemli bir hasarın meydana gelmediğini, binanında sadece bir camının çatladığını kendisine ilettiklerini söyledi.

Çakır, emniyet güçlerinin, patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin araştırmasını sürdürdüğünü de ifade ederek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

İstanbul Valisi Muammer Güler, Karacaahmet mezarlığında bir mezar üzerinde el yapımı havan benzeri bir sistemle yine el yapımı bazı patlayıcı maddeler atılmıştır açıklamasını yaptı.

Muammer Güler, "Üsküdar Karacahmet mezarlığı içinde bir mezar üzerinden havan benzeri el yapımı basit bir düzenekle bazı patlayıcıların atıldığı tespit edilmiştir. Bu patlayıcı maddelerden biri Üsküdar Belediyesi ek binası önündeki çöp kamyonlarının bir tanesine isabet etmiş, diğerleri mezarlık içinde kalmıştır. 3 kişi çok hafif şekilde saçılan malzemelerden yaralanmış ve tedavileri ayakta yapılmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerin etrafında bulunan kamu kurum ve kuruluş binaları, belediye hizmet binaları ve askeri kurumların bulunduğu nazara alınarak araştırmalarımız bu yönde sürdürülmektedir. Olayla ilgili arkadaşlarımız her türlü incelemelerini sürdürüyorlar" dedi.

Vali Güler habercilerin olayın bağlantısı ile ilgili sorusu üzerine ise, "O bağlantı var mıdır? nedir, cinsi, basit düzenekli olup olmadığı hepsine ayrı ayrı bakıyoruz. Ayrıntılı bilgiyi önümüzdeki günlerde vermeye çalışacağız" diye konuştu.



