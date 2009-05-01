Vali Güler, 1 Mayıs'ı değerlendirdi

İstanbul Valisi Muammer Güler, Taksim ve çevresindeki 1 Mayıs kutlamaları sırasında marjinal grupların polise 20 ayrı noktadan saldırısı olduğunu bildirdi.



Güler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile bugün kentte yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.



"Belli illegal örgütlerin, marjinal grupların, sabote etmek amacıyla her vesileyle Taksim'e çıkmak, işçi örgütlerinin arkasına takılmak, provokatif eylemlerde bulunmak istemesi" nedeniyle istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Güler, bunun kendilerini üzdüğünü söyledi.



Vali Güler, "Bu yılki 1 Mayıs'ın farklılığı, Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil şeklinde idrak edilmiş olmasıdır. TBMM Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, Türk Milleti huzurunda teşekkür ediyorum. Bütün partilerin katılımıyla gerçekleşen bir bayram olmuştur, bunun değeri bilinmelidir" şeklinde konuştu.



Sadece Taksim'e endeksli bir Emek ve Dayanışma Bayramı'ndan bahsetmenin haksızlık olacağını düşündüğünü dile getiren Güler, daha önce sendika ve konfederasyonlarla varılan mutabakat çerçevesinde Türk-İş ve Hak-İş'in sabah çelenk bıraktıklarını ve Kadıköy'de bir miting gerçekleştirildiğini anlattı.



Önceki mutabakata göre, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de içinde bulunduğu diğer örgütlerin ve CHP yöneticilerinin de yer aldığı bir grubun Taksim'e gelerek saygı duruşunda bulunduğunu kaydeden Güler, bu örgütlerin mesajlarını ilettiklerini ve bu anlamda 1 Mayıs'ın amacına ulaşmış olduğunu vurguladı.



Vali Güler, bazı grupların bu günü sabote etmek adına önceki yıllarda benzerini yaptıkları davranışları sergilediklerini belirterek, vatandaşlara, polisin yaptığı davranışları izlerken, polise yapılan davranışları da izlemeleri önerisinde bulunduğunu, bu anlamda mukayese yapabilecek bir ortamın oluştuğunu söyledi.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi polise yine taş, sopa, molotofkokteyli ve çelik bilyelerle saldırıldığına dikkati çeken Güler, taşların kaldırımlardan söküldüğünü, bazı iş yerlerinde yangın çıkmasına yol açacak saldırılar yaşandığını ve araçların tahrip edildiğini anlattı.



‘Failler tek tek belirlenip, gereği yapılacak’



Vali Güler, tüm bunların faillerinin tek tek belirlenip kanuni gereğinin yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Olaylarda 29'u kadın olmak üzere 108 gözaltı yapıldı. Olaylar sırasında 21 güvenlik görevlimiz de yaralandı. Polis arkadaşlarımızın tedavileri yapılıyor. Vatandaşlarımızdan da küçük yaralanmalar oldu. Ayakta tedavileri yapıldı. Ama bu grupların hedef gözetmeksizin güvenlik görevlisi, polis, vatandaş ve basın mensuplarını da hedef alan saldırılarına da şahit olduk."



Bunların hiçbirinin işçi veya sendika görevlisi olmadığına işaret eden Vali Güler, bu kişilerin, herhangi bir siyasi parti veya bu kutlamalara katılan gruplara mensup insanlar olmadığını söyledi.



Vali Güler, marjinal grupların polise 20 ayrı noktadan saldırısının söz konusu olduğunu, meydana zorla girilmeye çalışıldığını ve bunların girişine mani olunduğunu vurgulayarak, çıkan olaylarda çok sayıda malzemenin de ele geçirildiğini bildirdi.



Güler, kutlamalarda "sorumluluk duygusu içerisinde hareket eden" sendikalara da teşekkür etti.



'Taksim'de hayatın ne kadar etkilendiğini gördük'



İstanbul Valisi Muammer Güler, "Taksim kutlamalara tahsis edilirse orada önemli sıkıntılar olur. Bugün makul sayıda bir katılım olmasına rağmen hayatın ne kadar etkilendiğini gördük" dedi.



Vali Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, planlamalar çerçevesinde İstanbul polisinin çok önemli bir başarı sergilediğini belirterek, bu olayı yakından takip eden ilgili bakanlar, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Cerrah ve emniyet personeline teşekkür etti.



Tedbirlerin, önemli bir planlama ve koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getiren Güler, "İstanbul'un bir marka değeri var, İstanbul bir dünya şehri. Ancak, bütün meseleyi Taksim'e indirgememek lazım. Uzun süreden beri özlenen bir tablonun yaratıldığına inanıyorum. Taksim kutlamalara tahsis edilirse, orada önemli sıkıntılar olur. Bugün makul sayıda bir katılım olmasına rağmen hayatın ne kadar etkilendiğini gördük" şeklinde konuştu.



Kazancı Yokuşu'na çelenk bırakılıp anma yapılarak, oradaki taleplerin de karşılandığını belirten Vali Güler, daha önce kapatılan metro ve füniküler hatları ve trafikle ilgili alınan tedbirlerin tümünün saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını ve hayatın normale döndüğünü bildirdi.



‘İstanbul polisi büyük hassasiyet gösterdi’



Vali Güler, İstanbul'da geçmiş yıllara göre kötü görüntülerin yaşanmadığını vurgulayarak, "İstanbul polisi büyük bir hassasiyet göstermiştir ve son ana kadar sabretmiştir. Çok az yerde gaz kullanımına gitmiştir. İhtiyacın gerektiği yerlerde bu yapılmıştır. İşçi kuruluşları ve mutabakat sağlanan sendikalarla ilgili herhangi bir zor kullanma yaşanmadı. Polise yapılan saldırılar ve zorla Taksim'e girme teşebbüslerinde zor kullanıma gidilmiştir" diye konuştu.



Güler, Türk-İş ve Hak-İş başkanlarının kendisini arayarak teşekkür ettiklerini belirterek, olaylar sırasında yabancıların gazdan etkilendiği iddialarının doğru olmadığını, yabancı misafirlerin tümünün korteje dahil edildiğini kaydetti.



İstanbul genelinde 25 bin polisin görev yaptığını ifade eden Güler, sendika yöneticilerinin, "makul sayıya ulaştıkları" yönünde açıklamaları olduğunu da sözlerine ekledi.



'Silivri'deki kazılarda bulgu yok'



Basın mensuplarının, "Ergenekon" soruşturması kapsamında Silivri'de yapılan kazıya ilişkin soruları üzerine de Vali Güler, "Yetkili savcıların talimatıyla polis ve jandarmanın müşterek çalışması oldu. Şu anda elde edilmiş herhangi bir malzeme yok" dedi.



Öte yandan, basın toplantısının yapıldığı salonda, polisin olaylar sırasında ele geçirdiği malzemeler de sergilendi.



Sergilenen malzemeler arasında polise atılan parke taşları, molotofkokteylleri, bilyeler, 21 adet sapan, çok sayıda sopa ve yasa dışı örgüt flamaları yer aldı.



Vali Güler, açıklamanın yapıldığı yerde sergilenen gaz maskelerini soran gazetecilere, örgütlerin ne kadar hazırlık içinde olduğunu göstermek amacıyla getirdiklerini söyledi.





