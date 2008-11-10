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Politika

Vali eşinin çarşaflı fotoğrafı

Şanlıurfa Valisi’nin başı açık olan eşinin, Suriye gezisi sırasında çekilen çarşaflı fotoğrafları internette ortaya çıktı

10 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın eşinin kara çarşaflı fotoğrafı dün akşam saatlerinde basın kuruluşlarına ’şok’ başlığıyla yollandı. Fotoğrafları, emekliye sevkedilen basın müdürünün verdiği ileri sürüldü

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın eşi Ayla Yavaşçan’ın çarşaflı fotoğrafı önce bir internet haber portalında, ardından Şanlıurfa’daki yerel basına da e-posta aracılığıyla gönderildi. Fotoğrafın, Vali Yavaşcan’ın geçen yıl Suriye’ye yaptığı gezide, eşinin türbe ziyareti sırasında çekildiği anlaşıldı. Vali Yavaşcan, fotoğrafları, emekliye sevk ettiği Valilik Basın - Yayın Müdürü Kamil Güler’in yaymış olabileceğini, hakkında yasal yollara başvuracağını söyledi. Dün akşam saatlerde ’şok’ diye başlık atılarak internet sitesinde yayınlanan Vali Yusuf Yavaşcan, kara çarşaf içindeki eşi Ayla ve çocuğunun yer aldığı fotoğraflar basın kuruluşlarına bilinmeyen bir adresten gönderildi.

Vali: Ahlaksızlık

Normal yaşamında başı açık olan Ayla Yavaşçan’ın fotoğraflarının gerçek mi, foto montaj mı olduğunu araştıran Vali Yavaşcan şu açıklamayı yaptı: “Bu fotoğraf, geçen yıl Suriye gezimizde Hz. Ali’nin kızı Hz. Zeynep’in türbesini ziyaretimiz sırasında Valilik fotoğrafçısı tarafından çekilmiş özel fotoğraflar. Orada türbeye girerken, kadınlar böyle çarşaf giyiyor. Bunu yapan, Valilik’ten emekliye sevkettiğimiz Basın - Yayın Müdürü Kamil Güler olabilir. Benim eşimin durumunu, çalışmalarını 3 yıldır Şanlıurfalılar yakından biliyor. Bunu yapmak ahlaksızlıktır. Hem ceza yönünden, hem de tazminat yönünden adli mercilerde gereken başvuruları yapacağım.”

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