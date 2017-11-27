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Vali, eşi ile el ele gezdi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy ile birlikte İzmit sokaklarında el ele gezdi

27 Kasım 2017 13:58

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy ile birlikte İzmit sokaklarında el ele gezdi.
Diyarbakır Valiliği\'nden geçen haziran ayında Kocaeli Valiliği\'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, dün eşi Hülya Aksoy ile birlikte İzmit sokaklarında el ele tutuşarak gezdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy hafta sonu tatili olması nedeniyle spor kıyafetler tercih ederken, el ele tutuşarak İzmit\'in en kalabalık caddelerinden olan Fethiye Caddesi\'nde ve Yürüyüş Yolu\'nda yürüyerek gezdi. Vali Aksoy hafta sonu eşi ile İzmit kent merkezinde yaptığı gezerken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

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