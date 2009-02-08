Vali 'enişte' çıktı

Tunceli ve ilçelerinde beş TIR dolusu beyaz eşyanın dağıtılmasıyla gündeme gelen Tunceli Valisi Mustafa Yaman’ın, AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan’ın kızkardeşiyle evli olduğu öğrenildi.



Seçim öncesinde kamuoyunda büyük tepki toplayan “beyaz eşya dağıtımı” olayının mimarı olan Tunceli Valisi Mustafa Yaman, valiliğe ilk kez Tunceli’de adım attı.



Kaymakamlık kursunun ardından önce Tokat Almus’ta kaymakamlığa başlayan Yaman, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve son olarak da Niksar kaymakamlığı yaptı. AKP’nin hükümet olmasının ardından İçişleri Bakanlığı merkezinde değerlendirilmek amacıyla önce hukuk müşaviri yapılan Yaman’ın yıldızı, bu dönem parladı...



Sezer’den vetolu



Yaman, önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı oldu. Kısa süre sonra bakanlığın en önemli birimlerinden olan Personel Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcılığına geçti.



Buradaki çalışmaları sonrasında Personel Genel Müdürü oldu. Ancak, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yaman’ın asaleten bu göreve getirilmesi için gerekli “üçlü kararnameyi” imzalamayınca, uzun süre “vekâleten” genel müdürlük yürüttü.



Gül’ün imzasıyla asaleten



Aynı zamanda, AKP’nin kurucularından Eskişehir Milletvekili Murat Mercan’ın kızkardeşiyle evli olan Yaman, 2007’deki genel seçimler öncesinde İçişleri Bakanlığı’nca vekâleten Tunceli Valisi yapıldı.



Yaman, AKP’nin seçimi kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzaladığı Valiler Kararnamesi’yle Tunceli Valiliğine asaleten atandı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son Tunceli gezisinde AKP il yönetiminin yanı sıra Yaman’ın, valilik imzalı “Hoşgeldiniz” pankartı asması da eleştiri konusu olmuştu. Yaman, bu pankartla “siyasi hareket içinde olmakla” eleştirilmişti.



Emniyet ile ters düştü



Yaman, Ocak 2008’de Tunceli’de yapılan “Köprü” operasyonu sırasında emniyet birimleriyle ters düştü. Aralarında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muzaffer Aslan’ın yanı sıra kentin AKP’li siyasetçilerinden bazılarının ‘ihalelerde yolsuzluk’ iddiasıyla gözaltına alınması üzerine, Ankara’da bulunan Yaman iznini kesip Tunceli’ye döndü. Yaman, operasyondan sonra baş gösteren krizin ardından, soruşturmada görev alan bazı polis amirlerinin görevlerini değiştirdi. “Gözaltına alınan zanlıların adli yargı üzerinde oluşturulan baskı sonrasında serbest bırakıldığı” iddiaları Ankara’ya ulaştı ancak herhangi bir idari işlem yapılmadı

