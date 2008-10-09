Vali emretti, 5 dakikada bulundu

ESKİŞEHİR'de çarşıda alışveriş yapan annesi ve babaannesinin yanından kaybolan 5 yaşındaki İsmail Ersoy, korumasının telsizinden olayı duyan Vali Kadir Çalışıcı'nın talimatı üzerine polisler tarafından 5 dakikalık sürede bulunup ailesine teslim edildi.





5 yaşındaki İsmail Ersoy, Hamamyolu Caddesi'nde alışveriş yapan annesi ve babaannesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra oğlunun yanında olmadığını fark eden anne Sema Ersoy, yaptığı aramada oğlunu bulamayınca ‘155 Polis İmdat’ hattını arayarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'ne gelip anneyle görüşen polisler, telsiz anonsundan tüm ekiplere kayıp çocuğun eşkalini verdi.



Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı çocuğun kaybolduğunu korumasının telsizinden duydu. Çalışıcı, koruması aracılığıyla Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne telsiz anonsuyla kayıp çocuğun bir an önce bulunması talimatını verdi.



Vali Kadir Çalışıcı'nın talimatı üzerine çocuğun kaybolduğu Hamamyolu Caddesi'ne takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokak aralarında kayıp çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 5 dakika sonra, minik İsmail, kaybolduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki İki Eylül Caddesi Çarşı Tramvay Durağı'nda Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi'nde görevli polisler tarafından bulundu. Anne Sema Ersoy, kaybolan oğluna sarılıp sevinç gözyaşı döktü.