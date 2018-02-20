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Vali Elban, Afrin'e gidecek güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Valisi Süleyman Elban, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki terörstlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bölgeye gidecek olan Özel Harekat timleriyle birlikte akşam yemeğinde bir araya geldi

20 Şubat 2018 14:27

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Valisi Süleyman Elban, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki terörstlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için bölgeye gidecek olan Özel Harekat timleriyle birlikte akşam yemeğinde bir araya geldi.
Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için bölgeye gidecek olan Özel Harekat timleriyle, polisevinde verilen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Vali Elban, milletin Afrin\'de görevli asker, jandarma, polis ve görev alan diğer personel için her vakit dua ettiğini söyledi. Vali Elban, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Zeytin Dalı Harekâtı\'nın meşrutiyeti, doğruluğu ve kutsiyeti konusunda bu milleti, bu vatanı seven hiçbir insanın tereddüdü yoktur. Ancak bu harekâtla ilgili kafa karışıklığı çıkarmaya çalışanların tamamının amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Onun için Zeytin Dalı Harekâtı’nda millet olmanın, devlet olmanın, inançlı olmanın gereği ne ise o yapılıyor. Milletimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve orada görev alan diğer personellerimiz için her vakit dua ediyorlar. Söz konusu vatan olduğunda, devletin bekası olduğunda, milletin bütünlüğü olduğunda, inancımız olduğunda ve bayrağımız olduğunda hamd olsun bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır iman ve şuurla donanmış bir neslimiz var. Bizler, kendi çocuğunu yağmur altında battaniyeye sarmayıp cephane zarar görmesin diye, cephaneyi muhafaza eden ninelerin torunlarıyız. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız sizinle beraberdir. Rabbim gittiğiniz gibi çok çabuk gelmeyi de nasip eylesin. Sağ salim gidip gelmeniz için dualarımız sizinle. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.\"

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