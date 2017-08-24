Vali Dirim: Selin vurduğu Kurucaşile'de zarar giderilecek

Ayhan ACAR/ BARTIN(DHA) - BARTIN Valisi Nusret Dirim, selin etkilediği Kurucaşile İlçesi\'ndeki zararın giderileceğini belirterek, \"10 konut, 14 işyeri, 25 depo ve 2 aracın su baskınları nedeniyle zarar gördüğü tespit edildi\" dedi.

Bartın\'da önceki gün etkili olan yağmur yağışında Kurucaşile ilçesi\'nde metrekareye 233 kilogram yağmur düştü. Taşan dereler nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken ilçe merkezinde hasar oluştu. Vali Dirim, beraberindeki heyetle birlikte selin vurduğu Kurucaşile\'ye giderek incelemelerde bulundu. Selden zarar gören esnafı ziyaret eden Vali Dirim, vatandaşların zararların giderilmesi için gereken çalışmayı başlattıklarını belirterek, \"Sel felaketinin bir daha yaşanmaması için gereken önlemleri alacağız. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan tespitler sonucunda Kurucaşile ilçemizde 10 konut, 14 işyeri, 25 depo ve 2 aracın aşırı su baskınından dolayı zarar gördüğü tespit edildi\" diye konuştu.

Vali Dirim, yanındaki heyette bulunan kurum müdürlerine ıslah çalışması yapılan derenin içerisine biriken taş yığınları ile yollarda meydana gelen heyelanların temizlenerek selden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.



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