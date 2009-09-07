T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vali Cerrah'tan Münevver açıklaması

07 Eylül 2009 19:38

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde, bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un “katil zanlısının, amcası ile kurye aracılığıyla görüştüğü ve zanlının Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken görüntülerinin bulunduğu” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, avukatlarına yargıda hakkını aramaları için talimat verdiğini bildirdi.

Cerrah, bir gazetede çıkan “Cem Gariboğlu'nun Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken görüntülerinin bulunduğu”, “Celalettin Cerrah İstanbul Emniyet Müdürü iken Hayyam Garipoğlu ile 3 kez bir kurye aracılığı ile görüştü” iddialarının “tümünün gerçek dışı” olduğunu söyledi.

Cerrah, gazetede çıkan haberle ilgili İstanbul'daki avukatları ile görüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Avukatlarıma açıklama yapmak ve yargıda hakkımı aramak üzere talimat verdim. Yalan haber yapanlarla yargı yoluyla hesaplaşacağım.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24