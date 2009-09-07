Vali Cerrah'tan Münevver açıklaması

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde, bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un “katil zanlısının, amcası ile kurye aracılığıyla görüştüğü ve zanlının Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken görüntülerinin bulunduğu” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, avukatlarına yargıda hakkını aramaları için talimat verdiğini bildirdi.

Cerrah, bir gazetede çıkan “Cem Gariboğlu'nun Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken görüntülerinin bulunduğu”, “Celalettin Cerrah İstanbul Emniyet Müdürü iken Hayyam Garipoğlu ile 3 kez bir kurye aracılığı ile görüştü” iddialarının “tümünün gerçek dışı” olduğunu söyledi.



Cerrah, gazetede çıkan haberle ilgili İstanbul'daki avukatları ile görüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Avukatlarıma açıklama yapmak ve yargıda hakkımı aramak üzere talimat verdim. Yalan haber yapanlarla yargı yoluyla hesaplaşacağım.”

