T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Cerrah: Kaçak sigara ve çay içerek PKK'ya destek oluyorsunuz

Celalettin Cerrah, kendisine 'kaçak çay içer misiniz' diye soran vatandaşı eleştirdi

30 Ağustos 2012 18:45

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, kentte kaçak çay satışının yaygın olduğunu belirterek, ''Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? 'PKK kahrolsun diyorsunuz' ama PKK'ya destek veriyorsunuz, kaçak sigara ve çay içmekle'' dedi.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sonrasında, İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Cerrah, bu sırada yanına gelerek ''Sayın Valim, kaçak çay içer misiniz?'' diye soran seyyar satıcıya tepki gösterdi.
 
Cerrah, şöyle devam etti:
 
''PKK'ya yardım etmek istiyorsanız, Türk polisini öldürsün, Türk askerini öldürsün istiyorsanız, Türk vatandaşlarını öldürsün istiyorsanız kaçak çay ve sigara için, kaçak benzin kullanın daha ne diyeyim size... Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? 'PKK kahrolsun diyorsunuz' ama PKK'ya destek veriyorsunuz kaçak sigara ve çay içmekle... Nereye gitsem kaçak çay var. Böyle bir şey olamaz. (Teröristler) 30 Ağustos'ta sizin canınızı almaya çalışıyor. Trene bomba koymaya çalışıyor. Yola mayın döşüyor. Siz kalkıyorsunuz destek çıkıyorsunuz.''
 
 

'Her şeyi devletten, askerde, polisten beklemekle olmaz'

 
 
Vatandaşların daha dikkatli olması ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade eden Cerrah, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
''Dikkatli olmak zorundasınız. Biz her şeyi askerden devletten polisten beklersek olmaz. Vatandaş olarak da bizim üzerimize düşen görevler var. Bunu bilmemiz lazım düşmanımızı dostumuzu bilmemiz lazım. Bilmezsek bu iş yürümez. Böyle yalnızca devletin alacağı tedbirlerle güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle bu işler yürür mü biter mi? Bitmez. Bunlara karşı tavırlı olmak zorundayız. Ondan sonra burada oturduğumda 'Kaçak çay içer misin?' diyorsunuz. Olmaz böyle bir şey, olmaz. Daha dikkatli olmak zorundayız. Bu Sakarya, bu büyük muharebeyi 30 Ağustos'u Zafer Bayramın'ı nasıl kutlamışız, nasıl kazanmışız? Onları bir düşünün. Vatandaşlarımız ne yapmışlar. Askerimiz ne yapmış, polisimiz ne yapmış? Rahime Hatun ne yapmış burada? Fransızları nasıl kovmuşsunuz? Dedelerinizi bir düşünün bakalım. Fransız karargahına tek başına saldırmış Rahime Hatun. Bu yürek varmış, bu cesaret varmış. Nerede bizde bu cesaret, bu yürek? Niye tek başına tek yürek olamıyoruz, biz terörün karşısında?''
 

ETİKETLER

celalettin cerrahkaçak sigarapkkkaçak çay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24