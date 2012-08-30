Vali Cerrah: Kaçak sigara ve çay içerek PKK'ya destek oluyorsunuz

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, kentte kaçak çay satışının yaygın olduğunu belirterek, ''Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? 'PKK kahrolsun diyorsunuz' ama PKK'ya destek veriyorsunuz, kaçak sigara ve çay içmekle'' dedi.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sonrasında, İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Cerrah, bu sırada yanına gelerek ''Sayın Valim, kaçak çay içer misiniz?'' diye soran seyyar satıcıya tepki gösterdi.

Cerrah, şöyle devam etti:

''PKK'ya yardım etmek istiyorsanız, Türk polisini öldürsün, Türk askerini öldürsün istiyorsanız, Türk vatandaşlarını öldürsün istiyorsanız kaçak çay ve sigara için, kaçak benzin kullanın daha ne diyeyim size... Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? 'PKK kahrolsun diyorsunuz' ama PKK'ya destek veriyorsunuz kaçak sigara ve çay içmekle... Nereye gitsem kaçak çay var. Böyle bir şey olamaz. (Teröristler) 30 Ağustos'ta sizin canınızı almaya çalışıyor. Trene bomba koymaya çalışıyor. Yola mayın döşüyor. Siz kalkıyorsunuz destek çıkıyorsunuz.''

'Her şeyi devletten, askerde, polisten beklemekle olmaz'

Vatandaşların daha dikkatli olması ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade eden Cerrah, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dikkatli olmak zorundasınız. Biz her şeyi askerden devletten polisten beklersek olmaz. Vatandaş olarak da bizim üzerimize düşen görevler var. Bunu bilmemiz lazım düşmanımızı dostumuzu bilmemiz lazım. Bilmezsek bu iş yürümez. Böyle yalnızca devletin alacağı tedbirlerle güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle bu işler yürür mü biter mi? Bitmez. Bunlara karşı tavırlı olmak zorundayız. Ondan sonra burada oturduğumda 'Kaçak çay içer misin?' diyorsunuz. Olmaz böyle bir şey, olmaz. Daha dikkatli olmak zorundayız. Bu Sakarya, bu büyük muharebeyi 30 Ağustos'u Zafer Bayramın'ı nasıl kutlamışız, nasıl kazanmışız? Onları bir düşünün. Vatandaşlarımız ne yapmışlar. Askerimiz ne yapmış, polisimiz ne yapmış? Rahime Hatun ne yapmış burada? Fransızları nasıl kovmuşsunuz? Dedelerinizi bir düşünün bakalım. Fransız karargahına tek başına saldırmış Rahime Hatun. Bu yürek varmış, bu cesaret varmış. Nerede bizde bu cesaret, bu yürek? Niye tek başına tek yürek olamıyoruz, biz terörün karşısında?''