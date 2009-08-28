Vali Cerrah istifa etti

4 yıldır TREDAŞ 'ın yönetim kurulunda olan Celalettin Cerrah vali olarak atanmasından sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın, 4 yıl önce merkezi
Tekirdağ'da olan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yönetim kurulunda üye
olarak göreve başladığını söyledi. Beş kişiden oluşan yönetim kurulu
ile birlikte tüm kararları oybirliği ile verdiklerini kaydeden Genel
Müdür Ahmet Erdoğan, Cerrah'ın Osmaniye'ye Vali olarak atanmasının
ardından üyelik görevinden istifa ettiğini söyledi. Henüz Celalettin
Cerrah yerine herhangi bir kişinin atanmadığını ifade eden Erdoğan, bu
konudaki yetkinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğunu kaydetti.
Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Osmaniye Valisi olan Celalettin Cerrah,
2004 yılının Ağustos ayında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT), başka
alanlarda görev yapan kamu görevlilerinin atanması uygulaması ile
TREDAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişti. Toplantılarda uzmanlar
tarafından hazırlanan raporları inceleyen Cerrah kayıp ve kaçakların
önlenmesi, ödeme yapmayanlar hakkında verilecek icra kararları ve
projeler için el kaldırarak oy kullanıyordu.