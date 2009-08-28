Vali Cerrah istifa etti

4 yıldır TREDAŞ 'ın yönetim kurulunda olan Celalettin Cerrah vali olarak atanmasından sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın, 4 yıl önce merkezi Tekirdağ'da olan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yönetim kurulunda üye olarak göreve başladığını söyledi. Beş kişiden oluşan yönetim kurulu ile birlikte tüm kararları oybirliği ile verdiklerini kaydeden Genel Müdür Ahmet Erdoğan, Cerrah'ın Osmaniye'ye Vali olarak atanmasının ardından üyelik görevinden istifa ettiğini söyledi. Henüz Celalettin Cerrah yerine herhangi bir kişinin atanmadığını ifade eden Erdoğan, bu konudaki yetkinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğunu kaydetti.



Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Osmaniye Valisi olan Celalettin Cerrah, 2004 yılının Ağustos ayında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT), başka alanlarda görev yapan kamu görevlilerinin atanması uygulaması ile TREDAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişti. Toplantılarda uzmanlar tarafından hazırlanan raporları inceleyen Cerrah kayıp ve kaçakların önlenmesi, ödeme yapmayanlar hakkında verilecek icra kararları ve projeler için el kaldırarak oy kullanıyordu.