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VALİ BEKTAŞ: SALDIRI BAŞBAKAN'A DEĞİL KASTAMONU (A.A)

05 Mayıs 2011 19:55

-VALİ BEKTAŞ: SALDIRI BAŞBAKAN'A DEĞİL KASTAMONU (A.A) - 05.05.2011 - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, dün 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı olayla ilgili, ''Dünkü eylemin kamuoyuna başbakanın konvoyuna saldırı şeklinde yansıdığını biliyoruz. Ama bizim değerlendirmemiz, bu olayın başbakanın konvoyu niyeti ve bilgisiyle olmadığı şeklinde'' dedi. Bektaş, düzenlediği basın toplantısında, kendilerine ulaşan bilgiler ve değerlendirmelerine göre 5-6 kişilik bir terörist grubun Sinop, Çorum ve Kastamonu da muhtelif yerlerde görüntü verdiğini kaydetti. Bu grubun Boyabat'ta bir eyleme teşebbüs ettiğini hatırlatan Bektaş, şunları kaydetti: ''Dünkü eylemi de aynı grubun üstlendiğini biliyoruz. Dünkü eylemin kamuoyuna başbakanın konvoyuna saldırı şeklinde yansıdığını biliyoruz. Ama bizim değerlendirmemiz, bu olayın Başbakanın konvoyu niyeti ve bilgisiyle olmadığı şeklinde. Biz bu grubun hareketlenmelerinden, amacından haberdardık. Grubun asıl hedefi, bölgede sesini duyurmak, polise karşı bir eylem yapmak. Eylemin oluş şekli de bize bunu doğruluyor. Eğer başbakanın konvoyu bilgisi ve amacıyla hareket edilseydi, bu olay yerinde daha farklı gelişmelere, daha farklı çaplı organizasyonlara imkanlar vardı.''  Bektaş, ancak olayın şeklinden, amaçlarının bu olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: ''O sadece bir denk geldi. Orman içerisinde bir bekleyişe geçmişler ve gelecek bir polis aracı bekliyorlardı. İlk gördükleri trafik polisi aracını silahla taradılar ve önce aracın şoförünü hedefleyerek atış yaptılar. Şoför ilk aldığı ateşle yaralandı devre dışı kaldı. Yanındaki arkadaşı o gerçekten bir kahraman, yaralı olmasına rağmen, arabanın sağ tarafta olmasına rağmen sağ kapıyı açamayıp yaralı arkadaşını aşarak, arabadan çıkıyor ve yaralı olmasına rağmen teröristlere cevap veriyor ve teröristler o olayı takip edemeden yaralı iki çocuğa karşı herhangi bir harekete geçemeden kaçıyorlar ve ormanın içinden kayboluyorlar. O bölge orman... bütünüyle orman... Bir şehidimiz var. Bir yavrumuz yetim kaldı, bir kızımız dul kaldı, acımız gerçekten büyük. Kastamonu'da böyle bir olayın, bayram olabilecek bir güne denk gelmesi gerçekten çok onursuz bir sürpriz. Ama bu bir sürpriz, bizim değerlendirmemiz bu.''

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