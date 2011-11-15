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Vali Balkanlıoğlu: ''7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı'' AFYONKARAHİSAR (A.A)

15 Kasım 2011 23:11

-Vali Balkanlıoğlu: ''7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı'' AFYONKARAHİSAR (A.A) - 15.11.2011 - Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını söyledi. Kaza yerine gelen Vali Balkanlıoğlu, daha sonra yaralıların bulunduğu hastanelere giderek sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Balkanlıoğlu, ''Yaşanan trafik kazasında 7 ölü, 25 yaralımız var. Üzücü bir olay. Van depreminden sonra bir kez daha yıkıldık. Milletimizin başı sağolsun'' dedi. Vali Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 17. kilometresinde iki yolcu otobüsü, kamyon ve panelvanın karıştığı trafik kazasında ölenlerin ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

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