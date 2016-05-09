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Vali Avni Coş'un korumaları, yol vermeyen TIR şoförüne doğru ateş açtı!

Olay nedeniyle otoyolda bir süre trafik aksadı uzun kuyruklar oluştu

09 Mayıs 2016 12:34

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un koruma polisleri TEM'de yol verme konusunda TIR sürücüsüne doğru iki el ateş etti.

Sol ön lastiği patlayan TIR'ı yol kenarına park eden sürücü, koruma polisleri ile tartıştı. Polis, ateş eden koruma polisi ile TIR sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DHA'da yer alan habere göre, olay, TEM'deki Kartepe Tepetarla Mevkii'nde meydana geldi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u korumakla görevli polisler, koruma görevleri olmadan otoyolda İstanbul yönünde ilerlerken 26 B 6603 plakalı TIR sürücüsü Mustafa Köksal ile yol verme konusunda anlaşamadı. Polislerden birisi silahını çekerek TIR'a doğru 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri TIR'ın ön sol lastiğine, birisi araca isabet etti. TIR sürücüsü, lastiği patlayan aracı yol kenarına park etti. Polis memurları da araçlarını yol kenarında park ederken, TIR sürücüsü ile tartıştı.

Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan ismi açıklanmayan polis memurunu ve TIR sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekibi TIR'da inceleme yaptı. Olaydan hemen sonra koruma polislerinin bulunduğu aracın plakalarının sökülmüş olması ise dikkat çekerken, soruşturma başlatıldı. Olay nedeniyle otoyolda bir süre trafik aksadı uzun kuyruklar oluştu.

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